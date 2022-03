Πολιτική

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Το Β’ μέρος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Τετάρτης

Στο στούντιο μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου για την ανάλυση των στοιχείων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης.

Απόψε, Τετάρτη 23 Μαρτίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 στις 18:45 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, θα παρουσιαστεί το B’ μέρος της μεγάλης μηνιαίας δημοσκόπησης της MARC για τον ΑΝΤ1.

Εικοσιτέσσερις ώρες πριν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντηθούν για να λύσουν τον γρίφο της ενεργειακής κρίσης, αλλά και της στάσης τους απέναντι στον Βλαντιμίρ Πούτιν, οι έλληνες πολίτες απαντούν στο πώς κρίνουν τη Ρωσία, την Ουκρανία, αλλά και τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις.

Πώς επηρεάζονται τα νοικοκυριά από τις ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα και σε ποια κατάσταση βρήκε τους πολίτες η δύσκολη οικονομική συγκυρία;

