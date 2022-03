Κόσμος

Πέθανε η Μαντλίν Ολμπράιτ

Ήταν η πρώτη γυναίκα που διετέλεσε Υπουργός Εξωτερικών, επί προεδρίας Μπιλ Κλίντον.

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαντλίν Ολμπράιτ, η πρώτη γυναίκα που διορίστηκε σε αυτό το πόστο σε αμερικανική κυβέρνηση, πέθανε σήμερα σε ηλικία 84 ετών, ανακοίνωσε η οικογένειά της σε δελτίο Τύπου.

Επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας μεταξύ 1997 και 2001, στην κυβέρνηση του Δημοκρατικού προέδρου Μπιλ Κλίντον, η Ολμπράιτ πέθανε από καρκίνο, είπαν οι συγγενείς της, οι οποίοι αποχαιρέτισαν «μια ακούραστη υπερασπίστρια της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

