Κοινωνία

Φωτιά σε αποθήκη ξυλείας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα

(εικόνα αρχείου)

Πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθήκη ξυλείας επί της Λεωφόρου Ειρήνης στον Ταύρο Αττικής.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ μεταβαίνει και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Περισσότερα σε λίγο..

Ειδήσεις σήμερα:

Δημοσκόπηση MARC για τον ΑΝΤ1: “Εφιάλτης” η ακρίβεια για τα νοικοκυριά

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Ρούλα Πισπιρίγκου: πείτε μου κι εμένα τι έκανα στα παιδιά μου...

“Άγριες Μέλισσες”: μοιραία λάθη και αποκαλύψεις την Τετάρτη (βίντεο)