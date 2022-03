Αθλητικά

Προμηθέας Πατρών – Βίρτους Μπολόνια: Απογοήτευσαν οι Αχαιοί

Τρίτη διαδοχική ήττα για τον Προμηθέα στο EuroCup, όπου συνεχίζει την απογοητευτική του πορεία.

Την τρίτη διαδοχική ήττα του και 12η σε 16 αγώνες στο EuroCup, υπέστη ο Προμηθέας στην Πάτρα. Οι Αχαιοί «υποκλίθηκαν» και επί ελληνικού εδάφους στην ανωτερότητα της Βίρτους Μπολόνια, «πέφτοντας» αυτή τη φορά με 61-83 και βλέποντας τους Ιταλούς, που έχουν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους στους «16», να βελτιώνουν το ρεκόρ τους σε 9-7.

Ο Προμηθέας βράβευσε στο ημίχρονο του αγώνα τον Βασίλη Σπανούλη, για την πολυετή και μεγάλη προσφορά του στο ελληνικό μπάσκετ.

Με απογοητευτικά ποσοστά ευστοχίας (5/16 τρίποντα, 12/24 βολές), μόλις 4 επιθετικά ριμπάουντ και 16 λάθη, ο Προμηθέας δεν είχε τύχη απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια. Με τον Ρογκαβόπουλο (20π.) να αποτελεί τη μοναδική επιθετική απειλή της ομάδας του Ηλία Ζούρου, οι Αχαιοί ήταν ανταγωνιστικοί μόνο στο πρώτο ημίχρονο (30-36), καθώς στη συνέχεια έχασαν τη διάρκεια τους σε άμυνα και επίθεση και μετά από ένα καταστροφικό τρίτο δεκάλεπτο (δέχθηκαν επιμέρους σκορ 14-32), είδαν τους Ιταλούς να «καθαρίζουν» τον αγώνα στο 30΄ (44-68). Τυπικής διαδικασίας ο... επίλογος της αναμέτρησης, με την ελληνική ομάδα να γνωρίζει βαριά ήττα με 61-83.

Από τους Ιταλούς, που παρατάχθηκαν χωρίς τον Μίλος Τεόντοσιτς, έλαμψε ο Αιζάια Κορντινιέ με 22 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 16-21, 30-36, 44-68, 61-83

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Νέντοβιτς, Κόλγιενσιτς, Κοβάλσκι

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (Ζούρος): Χαντ 2, Αγραβάνης 5, Άντριτς 1, Βασιλείου 2, Φασάσι, Μπαζίνας, Τανούλης 4, Ρέι 6, Γκραντ 12, Γκάντι 9 (1), Ρογκαβόπουλος 20 (4), Λάγιος.

ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ (Σκαριόλο): Τεσιτόρι 8, Κορντινιέ 22 (1), Ρουζιέ, Ζάιτεχ 11, Χάκετ 6, Γουίμς 15 (3), Μάνιον 4 (1), Παγιόλα 2, Αλιμπέγκοβιτς 2, Χέρβεϊ 7, Σενγκέλια 2, Σάμπσον 4.

