Ουκρανία - Μακρόν: Αποφασισμένος να συνεχίσει τον διάλογο με τη Ρωσία

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα πως είναι έτοιμος να συνεχίσει τον διάλογο με τη Μόσχα και τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Υπάρχει αβεβαιότητα» παραδέχθηκε ο Μακρόν στο τηλεοπτικό δίκτυο M6, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο η Ρωσία να χρησιμοποιήσει «μη αποδεκτά» όπλα ή να εξαπολύσει επίθεση σε άλλες γειτονικές χώρες.

Μιλώντας για τις προσεχείς συναντήσεις κορυφής μεταξύ των ηγετών της Δύσης στις Βρυξέλλες, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε: «Εμείς, οι Γάλλοι και οι Ευρωπαίοι, θα κάνουμε τα πάντα για να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο χωρίς να εμπλακούμε σε αυτόν».

Στην τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε, η οποία επικεντρώθηκε στο προεκλογικό του πρόγραμμα, ο Μακρόν επανέλαβε τη θέση του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μεταρρυθμίσει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας, στην οποία η διαμόρφωση των τιμών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου.

“Πρέπει να ανακτήσουμε τον έλεγχο των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας”, τόνισε ο γάλλος πρόεδρος που τάχθηκε υπέρ της επιβολής πλαφόν και της αναζήτησης άλλων προμηθευτών ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από τη Ρωσία.

Ο Μακρόν συμπλήρωσε ότι η Γαλλία θα εντείνει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση μιας παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης, που αποτελεί πιθανή συνέπεια του πολέμου στην Ουκρανία. Η Ρωσία και η Ουκρανία αντιπροσωπεύουν το 30% των εξαγωγών σιτηρών παγκοσμίως.

“Για αυτόν τον λόγο η Γαλλία θα παρουσιάσει αύριο μια πρωτοβουλία διεθνούς αλληλεγγύης, για την έναρξη της εκμετάλλευσης των αποθεμάτων τροφίμων για έκτακτη ανάγκη”, είπε ο Μακρόν, αναφέροντας συγκεκριμένα την Κίνα ως μια χώρα με μεγάλα αποθέματα.

