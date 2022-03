Κόσμος

Μεξικό: απανθρακωμένα πτώματα μέσα σε φορτηγάκι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη μια ιστορία φρίκης στην χώρα, που μαστίζεται από την εγκληματικότητα και τις συγκρούσεις των καρτέλ ναρκωτικών.

Επτά απανθρακωμένα πτώματα βρέθηκαν σε όχημα στη βιομηχανική πολιτεία Γουαναχουάτο, στο κεντρικό Μεξικό, όπου αναμετρώνται αντίπαλα καρτέλ των ναρκωτικών.

Τα θύματα βρέθηκαν σε φορτηγάκι και δεν έχουν αναγνωριστεί ακόμη, διευκρίνισε το πολιτειακό υπουργείο Ασφάλειας.

Το αυτοκίνητο είχε πινακίδες της γειτονικής πολιτείας Μιτσοακάν, που πλήττεται από τη βία «του οργανωμένου εγκλήματος», κατά την έκφραση που χρησιμοποιείται από τον Τύπο όταν αναφέρεται στα καρτέλ των ναρκωτικών.

Αποικιακή πόλη στο βόρειο Μεξικό, η Γουαναχουάτο είναι πρωτεύουσα της ομώνυμης πολιτείας και εκεί λειτουργεί μεταξύ άλλων διυλιστήριο.

Η πολιτεία Γουαναχουάτο, όπως και αρκετές άλλες, μαστίζεται από τη βία εξαιτίας της σύγκρουσης των καρτέλ Σάντα Ρόσα δε Λίμα και Νέα Γενιά του Χαλίσκο.

Οι δύο αντίπαλες συμμορίες διεκδικούν τον έλεγχο της διακίνησης ναρκωτικών και του λαθρεμπορίου καυσίμων.

Στο Μεξικό έχουν καταγραφεί κατά τους επίσημους αριθμούς πάνω από 340.000 ανθρωποκτονίες από τον Δεκέμβριο του 2006, όταν ο τότε πρόεδρος Φελίπε Καλδερόν κήρυξε τον λεγόμενο πόλεμο κατά των συμμοριών που διακινούν ναρκωτικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Λάρισα: νεκρό ζευγάρι από την φωτιά στο τζάκι

Κορονοϊός - Γερμανία: εκατοντάδες θάνατοι σε 24 ώρες

ΕΦΚΑ - Συντάξεις Απριλίου: Οι ημερομηνίες πληρωμής