ΕΛΤΑ - Κυβερνοεπίθεση: Ποιες υπηρεσίες επαναλειτουργούν

Οι υπηρεσίες που επανέρχονται μετά την κυβερνοεπίθεση που δέχθηκε η εταιρεία στα πληροφοριακά της συστήματα.

Επανέρχονται από σήμερα οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και η αποστολή αλληλογραφίας από το δίκτυο των Ελληνικών Ταχυδρομείων μετά την κυβερνοεπίθεση που δέχθηκε η εταιρεία στα πληροφοριακά της εταιρείας.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Ομίλου ΕΛΤΑ, από σήμερα Πέμπτη 24 Μαρτίου, τα καταστήματα ΕΛΤΑ θα παρέχουν πλέον και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, περιλαμβανομένης της είσπραξης λογαριασμών, της αποστολής απλής αλληλογραφίας, μικροδεμάτων και των πωλήσεων φιλοτελικών προϊόντων. Επιπλέον, από την ΕΛΤΑ Courier θα εξυπηρετείται η αποστολή δεμάτων εξωτερικού.

Τα ΕΛΤΑ, επίσης, ενημερώνουν το κοινό, ότι από την προσεχή Δευτέρα 28 Μαρτίου, θα καταβληθούν οι πληρωμές συντάξεων σε όλη την επικράτεια, βάσει των προβλεπόμενων χρόνων καταβολής τους.

Τέλος, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ενημερώνουν ότι η πορεία της πλήρους αποκατάστασης των συστημάτων της εταιρείας εξελίσσεται σύμφωνα με το σχεδιασμό της, με στόχο την ταχεία επαναλειτουργία των συστημάτων του δικτύου που αντιμετώπισαν προβλήματα. Τα ΕΛΤΑ θα συνεχίσουν να ενημερώνουν υπεύθυνα για την εξέλιξη του πλάνου πλήρους αποκατάστασης και των σχετικών εργασιών.

