“The 2Night Show” - Ζενεβιέβ Μαζαρί: Ο θάνατος της μητέρας της και η κατάθλιψη (βίντεο)

Όλα όσα εξομολογήθηκε η Ζενεβιέβ Μαζαρί στην εκπομπή "The 2Night Show" και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Καλεσμένη στην εκπομπή "The 2Night Show" βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης, η Ζενεβιέβ Μαζαρί.

Η Art Director, που αγαπήθηκε πολύ απο το κοινό από το GNTM, μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου μεταξύ άλλων και για την αγάπη της για τη μόδα, την απώλεια της μητέρας της που της στοίχισε πολύ αλλά και την κατάθλιψη.

όπως αποκάλυψε, όταν ασχολείται κάποιος με τη μόδα... είναι μικρόβιο, "τρως τα λεφτά σου σε ρούχα και αξεσουάρ", είπε χαρακτηριστικά.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Πάω σε ψυχολόγο από το 2007 που έχασα τη μαμά μου. Έχασα τον κόσμο μου, η μαμά μου δεν ήταν απλώς η μαμά μου. Ήταν η κολλητή μου, δεν είχα την ανάγκη να έχω φίλες, επειδή ήμουν και πολύ περίεργος άνθρωπος και κλειστός. Η μαμά μου ήταν ο κόσμος μου όλος. Ταλαιπωρήθηκα. Με την κατάθλιψη η πρώτη άμυνα είναι ο πόλεμος. Έχω μάθει τώρα να δέχομαι τη θλίψη μου, να δέχομαι αυτό που μου συμβαίνει, να κάνω τις ασκήσεις μου, να είμαι ανοιχτή στην θλίψη. Είναι η νέα μου κολλητή και θα μείνει πάντα μαζί μου. Τα δύο χρόνια της πανδημίας ήταν δύσκολα γιατί το πρώτο πράγμα που σου κάνει η κατάθλιψη είναι να θες να απομονωθείς, να εγκλωβιστείς μέσα σου.»





Όσον αφορά το πόσο την επηρέασε η περίοδος της καραντίνας, δήλωσε: «Το lockdown εμένα με σακάτεψε. Γιατί στα παιδιά μου δεν κρύβω τη θλίψη μου, ούτε τα συναισθήματά μου. Επιβάλλεται να τους λες την αλήθεια όταν περνάς δύσκολα ψυχολογικά, αλλά και πάλι ήταν τρομερά δύσκολο να είμαι ψύχραιμη και να μην τα τρομάξω. Η κατάθλιψη χτυπάει το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων σε διάφορες καταστάσεις.» Για την αλλαγή στην ίδια μετά τον θάνατο της μητέρας της ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μετά το θάνατο της μαμάς μου ήταν πολύ ξεκάθαρο ότι άλλαξα, ήμουν άλλος άνθρωπος. Η Ζενεβιέβ πριν το θάνατο της μαμάς μου και η Ζενεβιέβ μετά ήταν δυο διαφορετικοί χαρακτήρες. Μου λείπει ο παλιός μου εαυτός. Δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω, δεν μπορεί. Δεν είχα το φόβο του θανάτου, δεν φοβόμουν τίποτα, υπήρχε μια άγνοια κινδύνου πριν το θάνατο της μητέρας μου. Μου λείπει τώρα αυτό το κορίτσι. Δεν υπάρχει πια». Επιπλέον, μίλησε για το εάν θα συμμετέχει και στο επόμενο GNTM και δήλωσε πως βρίσκονται σε συζητήσεις για την επόμενη σεζόν, μιας και οι σχέσεις της παραμένουν πολύ καλές με τους ανθρώπους της παραγωγής.