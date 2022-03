Οικονομία

Αίγυπτος – ΔΝΤ: Νέα προσφυγή με έκρηξη πληθωρισμού

Η Αίγυπτος, που πλήττεται από την άνοδο των τιμών των πρώτων υλών εξαιτίας της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, θα ζητήσει στήριξη από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ανέφερε ο χρηματοπιστωτικός θεσμός της Ουάσινγκτον χθες Τετάρτη.

«Το ταχύτατα μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον και οι συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία εγείρουν μεγάλες προκλήσεις για πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Αιγύπτου», εξήγησε η επικεφαλής της αποστολής του ΔΝΤ στη χώρα αυτή, η Σελίν Αλάρ, στην ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε.

Έτσι «οι αιγυπτιακές αρχές ζήτησαν την υποστήριξη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για να εφαρμόσουν το συνολικό οικονομικό τους πρόγραμμα», πρόσθεσε.

Η Αίγυπτος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές σιτηρών και ηλιέλαιου από τη Ρωσία και την Ουκρανία και δοκιμάζεται σκληρά από την ανάφλεξη των τιμών των πρώτων υλών.

Ο πληθωρισμός έφθασε το 10% σε ετήσια βάση τον Φεβρουάριο, κυρίως λόγω της ανόδου των τιμών των τροφίμων κατά 20%.

Σειρά «μακροοικονομικών και διαρθρωτικών μέτρων θα αμβλύνει το σοκ για την αιγυπτιακή οικονομία, θα προστατεύσει τους πιο ευάλωτους και θα διατηρήσει την ανθεκτικότητα και τις αναπτυξιακές προοπτικές της Αιγύπτου μεσοπρόθεσμα», σημείωσε η κυρία Αλάρ.

«Προς τον σκοπό αυτό, τα πρόσφατα μέτρα που έλαβαν οι αρχές για να επεκταθεί η στοχευμένη κοινωνική προστασία και να εφαρμοστεί η ευελιξία της συναλλαγματικής ισοτιμίας» της αιγυπτιακής λίρας «είναι ευπρόσδεκτα», πρόσθεσε.

Ο πληθωρισμός δεν σταματά να αυξάνεται στην Αίγυπτο αφότου άρχισε να εφαρμόζεται τον Νοέμβριο του 2016 πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων υπό την αιγίδα του ΔΝΤ. Ο θεσμός χορήγησε τότε στο Κάιρο δάνειο ύψους σχεδόν 11 δισεκ. ευρώ με αντάλλαγμα δραστικά μέτρα λιτότητας, που περιλάμβαναν μεγάλη υποτίμηση του νομίσματος και αναπροσαρμογή του συστήματος των επιδοτήσεων βασικών τροφίμων.

Το ΔΝΤ ενέκρινε το 2020 πρόγραμμα στήριξης ύψους 5,4 δισεκ. δολαρίων προορισμένο για την αντιμετώπιση της πανδημίας του νέου κορονοϊού στην Αίγυπτο, η οποία επλήγη ιδιαίτερα από την διακοπή του τουρισμού και των αερομεταφορών. Η τελευταία δόση εκταμιεύτηκε τον Ιούνιο του 2021.

