Στόλτενμπεργκ: Ο Πούτιν έκανε μεγάλο λάθος με την εισβολή

Σήμερα ο Ζελένσκι θα απευθυνθεί στους ηγέτες του ΝΑΤΟ. Θα αλλάξουν όλα αν η Ρωσία χρησιμοποιήσει χημικά, υπογράμμισε ο Στόλτενμπεργκ.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέπραξε ένα «μεγάλο λάθος» με την εισβολή του στην Ουκρανία, την αντίσταση της οποίας «υποτίμησε», δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ λίγη ώρα πριν από την έκτακτη συνεδρίαση της Συμμαχίας στις Βρυξέλλες.

«Ο (Ουκρανός) πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα απευθυνθεί στους ηγέτες της Συμμαχίας και αυτοί θα εξετάσουν την στήριξη που θα προσφέρουν για να βοηθήσουν την Ουκρανία να ασκήσει το δικαίωμά της στην αυτοάμυνα», εξήγησε ο Στόλτενμπεργκ.

Το ΝΑΤΟ θα συζητήσει επίσης τη σημασία «να επανεκκινήσει τις άμυνές του στην ανατολική του πτέρυγα», σημείωσε ο ίδιος.

Παράλληλα ο Στόλτενμπεργκ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε χρήση χημικών όπλων από τη Ρωσία στην Ουκρανία ενδέχεται να μολύνει το έδαφος του ΝΑΤΟ.

«Οποιαδήποτε χρήση χημικών όπλων θα άλλαζε ριζικά τη φύση της σύγκρουσης – θα αποτελούσε κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και θα είχε εκτεταμένες επιπτώσεις», υπογράμμισε.

«Η σοβαρότητα της χρήσης χημικών όπλων, φυσικά, καθίσταται ακόμη πιο προφανής γνωρίζοντας ότι υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της μόλυνσης (…) μπορούμε να δούμε την εξάπλωση χημικών παραγόντων και στο έδαφος του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε ο Στόλτενμπεργκ χωρίς ωστόσο να σχολιάσει πώς η Συμμαχία θα απαντούσε σε μια τέτοια επίθεση.

