“Το Πρωινό” - Δικηγόρος Αναγνωστόπουλου: θα είναι πολύ δύσκολη δίκη (βίντεο)

Τι δήλωσε στην εκπομπή "Το Πρωινό" ο δικηγόρος του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου για τη δίκη που θα ξεκινήσει στις 8 Απριλίου.

Ο δικηγόρος του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" εν όψει της δίκης που θα ξεκινήσει στις 8 Απριλίου.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του πιλότου, που βρίσκεται στη φυλακή για τη δολοφονία της συζύγου του Καρολάιν, στα Γλυκά Νερά, ανέφερε πως θα συνεχιστεί η προανακριτική και ανακριτική γραμμή, πως βρισκόταν εν βρασμώ ψυχής.

Όπως τόνισε, όσο πλησιάζει η δίκη ο πελάτης του, που θα παραστεί, θέλει να ακούσει όλα όσα θα πουν οι μάρτυρες για να τοποθετηθεί κι εκείνος στο τέλος.

Όσον αφορά τους μάρτυρες υπεράσπισης, ο δικηγόρος, δήλωσε πως υπάρχουν μάρτυρες του ευρύτερου κύκλου του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου που θα πουν για τη σχέση του ζευγαριού και για πριν το συμβάν.

Στη συνέχεια αναφέρει ότι "θα εξετάσουν οι φυσικοί δικαστές τα πραγματικά περιστατικά εκείνης της μοιραίας νύχτας που με τη βοήθεια των ειδικών θα κρίνουν".

Επίσης ανέφερε πως: "Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη δίκη όπως έχει εξελιχθεί η υπόθεση. Είναι πολύπλευρη και έχει να ανδείξει και πράγματα κατά την αποδεικτική διαδικασία. Αυτά το εάν θα οδηγήσουν σε κάποιο συμπέρασμα τους δικαστές, προκειμένου να εκτιμήσουν διαφορεςτικά την κατάσταση του εντολέως μου, θα το δούμε".

Στην ερώτηση για το πώς θα διατηρηθεί αυτή η υπερασπιστική γραμμή ότι βρισκόταν εν βρασμώ, ενώ είχε σκηνοθετήσει όλο αυτό, απαντά: "Για όλα αυτά τα πράγματα παρέχει τις εξηγήσεις και θα παρέχει περισσότερες για το ποια ήταν η συναισθηματική του φόρτιση".

