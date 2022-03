Κόσμος

Σύνοδος ΝΑΤΟ: Καταδίκη της Ρωσίας σε όλους τους τόνους

Η βορειοατλαντική συμμαχία βρίσκεται αντιμέτωπη με την πλέον σοβαρή κρίση ασφαλείας εδώ και πολλές δεκαετίες.

Αντιμέτωποι με την πλέον σοβαρή κρίση ασφαλείας εδώ και πολλές δεκαετίες, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ συναντώνται σήμερα στις Βρυξέλλες, στη Σύνοδο Κορυφής που ξεκίνησε στις 11 (ώρα Ελλάδας), προκειμένου να καταδικάσουν με όλους τους τόνους τη Ρωσία που θέτει σε αμφισβήτηση την ασφάλεια και την ισορροπία της Ευρώπης.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα απευθύνει μήνυμα στους ηγέτες του ΝΑΤΟ, μέσω τηλεδιάσκεψης.

«Οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ παρέχουν στήριξη στην Ουκρανία εδώ και αρκετά χρόνια και θα ενισχύσουμε τη στρατιωτική, και οικονομική μας βοήθεια στη χώρα, η οποία έχει το δικαίωμα της αυτοάμυνας», δήλωσε σήμερα ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής.

Ειδικότερα, οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ παρέχουν στην Ουκρανία στρατιωτική στήριξη που περιλαμβάνει συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, αντιαρματικά όπλα, πυραύλους και καύσιμα, ανέφερε ο Στόλτενμπεργκ. Επανέλαβε, ωστόσο, ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι μέρος της σύγκρουσης και δεν θα στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία, γιατί ο πόλεμος αυτός δεν πρέπει να μετατραπεί σε σύγκρουση ΝΑΤΟ-Ρωσίας.

«Ο Πρόεδρος Πούτιν έκανε μεγάλο λάθος που ξεκίνησε έναν πόλεμο εναντίον ενός ανεξάρτητου και κυρίαρχου έθνους. Υποτίμησε τη δύναμη του ουκρανικού λαού και των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, που επιδεικνύουν πολύ ισχυρότερη αντίσταση από ό,τι ανέμενε», πρόσθεσε στη συνέχεια ο Στόλτενμπεργκ.

Έναντι της μόνιμης πλέον ρωσικής απειλής, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ θα συζητήσουν για την ανάγκη να αναδιατάξουν τη δύναμη αποτροπής και άμυνας του ΝΑΤΟ, σε μακροπρόθεσμη βάση. Ως πρώτο βήμα, αναμένεται σήμερα να αποφασίσουν την ανάπτυξη νέων τεσσάρων μονάδων μάχης στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

Επιπλέον, οι χώρες του ΝΑΤΟ θα πρέπει να επενδύσουν περισσότερα σε άμυνα και ασφάλεια. «Υπάρχει μια νέα αίσθηση κατεπείγοντος και αναμένω ότι οι ηγέτες θα αναγνωρίσουν την ανάγκη να επιταχύνουν τις επενδύσεις στην άμυνα», δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ.

Ερωτηθείς σχετικά με το ενδεχόμενο η Ρωσία να χρησιμοποιήσει χημικά όπλα στην Ουκρανία, ο Στόλτενμπεργκ απάντησε ότι η όποια χρήση χημικών θα αλλάξει δραστικά τη φύση της σύγκρουσης. «Θα είναι τυφλή παραβίαση του διεθνούς δικαίου με ευρύτατες σοβαρές συνέπειες», δήλωσε. «Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπιστεί και να προστατεύσει τους Συμμάχους του έναντι οποιασδήποτε απειλής», πρόσθεσε.

