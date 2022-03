Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Καπραβέλος: Η πανδημία είναι εδώ

Δραματική προειδοποίηση για τη φθίνουσα πορεία των εμβολιασμών, «ο 1 στους 3 σε ΜΕΘ είναι πλήρως εμβολιασμένος».

“Με 25.000 ημερήσια κρούσματα κορονοϊού και 50 θανάτους δεν μπορεί να πει κανείς ότι εξαφάνισε τον ιό και την πανδημία. Η Κίνα με 5.000 κρούσματα έκανε lockdown”, δήλωσε ο Νίκος Καπραβέλος, διευθυντής ΜΕΘ του νοσοκομείου “Γ. Παπανικολάου” στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή και τα νέα μέτρα χαλάρωσης, που ανακοινώθηκαν.

Όπως σημείωσε δεν πρέπει να δοθεί το λάθος μήνυμα και πρόσθεσε ότι “δίνεται μεγάλος αγώνας για να αποφύγουμε το 5ο κύμα της πανδημίας την άνοιξη ή αυτό που θα έρθει το φθινόπωρο να είναι απόλυτα ελεγχόμενο”.

“Η διασπορά του ιού δημιουργεί νέα στελέχη. Δεν γνωρίζουμε τη δυναμική της πανδημίας” σημείωσε και επισήμανε πως τον ανησυχεί και “η φθίνουσα πορεία των εμβολίων”. Όπως ανέφερε “ήδη αυτή τη στιγμή το 37% των ανθρώπων που νοσηλεύουμε στις μονάδες εντατικής θεραπείας είναι πλήρως εμβολιασμένοι” ενώ “η τέταρτη δόση δεν φαίνεται να προσφέρει πάρα πολλά”

“Η πανδημία δεν μπορεί να λήξει με πολιτικούς όρους παρά μόνο με ιατρικούς” σημείωσε, παραδέχτηκε την κόπωση που έχουν επιφέρει στον κόσμο τα μέτρα, ωστόσο όπως είπε χαρακτηριστικά “όταν σταματήσεις να κολυμπάς θα πνιγείς”

“Η πανδημία είναι ένα ακραίο υγειονομικό φαινόμενο. Όταν δεν το προλάβεις και πάρει διαστάσεις δεν μπορείς να το ελέγξεις” προειδοποίησε.

“Αυτή τη στιγμή τα εμβολιαστικά μας κέντρα είναι άδεια” ανέφερε. “Δεν υπάρχει ενδιαφέρον ούτε για τα πρωτεϊνικά εμβόλια που έφτασαν τελευταία”.

