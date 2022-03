Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι ΗΠΑ θα δεχθούν έως και 100000 Ουκρανούς πρόσφυγες

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να δεχθούν έως και 100.000 Ουκρανούς που εγκαταλείπουν τη χώρα τους για να γλιτώσουν από τη ρωσική εισβολή, δήλωσαν σήμερα στο Reuters δύο καλά ενημερωμένες πηγές για επικείμενη ανακοίνωση.

Αυτή αναμένεται να γίνει καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν συναντάται σήμερα με τους Ευρωπαίους ηγέτες για να συντονίσουν την αντίδραση των δυτικών χωρών στην επίθεση της Ρωσίας στη γειτονική της χώρα.

Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα υλοποιηθεί η προσπάθεια αυτή, όπως το θέμα της μεταφοράς και της υλικοτεχνικής υποστήριξης των προσφύγων.

Οι Ουκρανοί που θα γίνουν δεκτοί δεν θα έρθουν στις ΗΠΑ μέσω του προσφυγικού προγράμματος της χώρας, δήλωσε αξιωματούχος της κυβέρνησης Μπάιντεν, σημειώνοντας ότι κάποιοι θα εισέλθουν στη χώρα με βίζα βάσει οικογενειακών κριτηρίων ή μέσω μιας άλλης διαδικασίας που είναι γνωστή ως "εξαίρεση για ανθρωπιστικούς λόγους".

Περισσότεροι από 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν διαφύγει από την Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, στη γρηγορότερα εξελισσόμενη προσφυγική κρίση στην Ευρώπη μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

