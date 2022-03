Πολιτική

Οικονόμου: Το 90% των υπερκερδών των παρόχων ενέργειας θα επιστραφεί στην κοινωνία

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ.

Τρεις απαντήσεις "στους μύθους περί ανοχής της αισχροκέρδειας από την κυβέρνηση" έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

"Κάνουμε ότι μπορούμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας με πολιτικές που στηρίζουν τους ευάλωτους και με πράξεις απαντάμε στους μύθους περί ανοχής της αισχροκέρδειας" είπε ο κ. Οικονόμου.

Πρώτον - είπε ο κ. Οικονόμου - το 90% των υπερκερδών των παρόχων ενέργειας θα επιστραφεί στην κοινωνία όπως είπε στη Βουλή ο πρωθυπουργός. Ήδη έχει δοθεί εντολή στη ΡΑΕ να αναλύει τα στοιχεία των εταιρειών ενέργειας από τον περασμένο Οκτώβριο μέχρι σήμερα και με γνώμονα αυτή την ανάλυση θα κινηθεί η κυβέρνηση.

Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος καμία κυβέρνηση στην Ευρώπη μέχρι σήμερα δεν έχει εισπράξει ούτε ένα ευρώ από φορολόγηση υπερκερδών γιατί κανείς δεν έχει προσδιορίσει ακόμη αυτά τα υπερκέρδη.

Δεύτερον αναφορικά με την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας είπε ότι τον τελευταίο μήνα έγιναν 3500 έλεγχοι στην αγορά, διαπιστώθηκαν 841 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 500 χιλιάδων ευρώ "και θα συνεχιστούν χωρίς ανοχή".

Τρίτον στο νόμο που ψηφίστηκε χθες περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που προβλέπουν στενή παρακολούθηση σε 7 κατηγορίες προϊόντων, όπου οι εταιρείες σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας θα πρέπει να υποβάλλουν εντός δυο ημερών από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ τα αποθέματα σε πρώτες ύλες για την παραγωγή, μεταξύ των οποίων λιπάσματα ζωοτροφές, σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι άλευρα και φυτικά έλαια εκτός ελαιολάδου. Η μη συμμόρφωση επισύρει κατάσχεση και πρόστιμο έως 100 χιλ. ευρώ είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η κυβέρνηση λειτουργεί έγκαιρα και προληπτικά στο πλαίσιο μιας νοικοκυρεμένης διακυβέρνησης, συμπλήρωσε.

Ο κ. Οικονόμου είπε ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στις Βρυξέλλες όπου λαμβάνει μέρος στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και πρόσθεσε ότι κατά την τοποθέτηση του θα εκφράσει εκ νέου τη στήριξη της χώρας μας στην Ουκρανία, θα επαναλάβει την στήριξη των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα, και την βοήθεια της χώρας μας προς τους πρόσφυγες, εκ των οποίων μέχρι στιγμής βρίσκονται 13 χιλιάδες στην Ελλάδα.

Είπε επίσης ότι θα αναφερθεί στην ανάγκη συνεργασίας του ΝΑΤΟ με την ΕΕ, και θα υπογραμμίσει την σημασία της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας.

Το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα μετάσχει στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπου στη σημερινή συζήτηση θα μετέχει και πρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Μπάιντεν, και θα συζητηθεί εκτενώς το θέμα της Ουκρανίας, ενώ την αυριανή συζήτηση θα τεθεί το θέμα της αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίση και το πρόβλημα ανατιμήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όπως είπε ο κ. Οικονόμου ο πρωθυπουργός θα επαναλάβει τις προτάσεις του για λήψη πρωτοβουλιών ώστε να δοθεί ευρωπαϊκή λύση στο πρόβλημα, ενώ τόνισε ότι "στηρίζουμε την πρόταση της Κομισιόν για κοινή προμήθεια και αποθήκευση φυσικού αερίου.

Αναφέρθηκε επίσης σε σειρά μέτρων που έχουν ανακοινωθεί για την στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και είπε ότι χθες ψηφίστηκε στη Βουλή ο νόμος που περιλαμβάνει περαιτέρω μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 13% συγκριτικά με πέρσι, και η συνολική μείωση προσεγγίζει το 35% σε σχέση με το 2018, και υπερκαλύπτει την σχετική υπόσχεση του πρωθυπουργού. Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος "οκτώ στους δέκα πολίτες θα πληρώσουν μειωμένο ΕΝΦΙΑ σε σχέση με πέρσι".

Ο κ. Οικονόμου επιτέθηκε κατά του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη χθεσινή στάση του στη Βουλή, λέγοντα ότι είναι "τραγελαφικό το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποδείχθηκε ανεμούριο και σε αυτό το θέμα. Ο κ. Τσίπρας είπε στη Βουλή ότι θα ψηφίσει τη μείωση του ΕΝΦΙΑ και μετά άλλαξε θέση. Είναι συνεπής στην ασυνέπεια του ο κ. Τσίπρας. Ο εγκλωβισμός του κ. Τσίπρα γεννά πολιτική παραφροσύνη, και δεν βοηθά την πατρίδα. Είναι ίδιος κι απαράλλακτος με τον Τσίπρα στις πλατείες και τα τρακτέρ. Είναι ξεπερασμένη από την πραγματικότητα η στάση αυτή όπως και το να αρνείται ότι οι επάλληλες κρίσεις είναι παγκόσμιες. Μιλάει ακόμη για ακρίβεια Μητσοτάκη, μιλάει με ευκολία για δισεκατομμύρια για να δηλητηριάσει τη σκέψη των πολιτών. Ίδιος κι απαράλλαχτος με τον Τσίπρα του όχι που έγινε ναι και πολλών άλλων αξέχαστων στιγμών" είπε ο κ. Οικονόμου και πρόσθεσε: "Για εμάς αντίπαλος δεν είναι ο κ.Τσίπρας αλλά η ακρίβεια και οι επιπτώσεις της".

