Έμπαινε νύχτα σε νεκροταφεία κι έκλεβε από τα μνήματα

Ο δράστης με τις μακάβριες προτιμήσεις πιάστηκε επ’ αυτοφώρω.

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε ένας 40χρονος, ο οποίος έκλεβε και προκαλούσε φθορές σε μνήματα, στα νεκροταφεία των περιοχών Ελευσίνας, Μαγούλας και Μάνδρας.

Ο δράστης έμπαινε νύχτα στα νεκροταφεία και αφαιρούσε από τους τάφους μεταλλικά και μπρούτζινα αντικείμενα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, πρώτες πρωινές ώρες της 21-3-2022 στο Κοιμητήριο Ελευσίνας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, 40χρονος ημεδαπός για διακεκριμένες κλοπές, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και προσβολή μνήμης νεκρού κατ’ εξακολούθηση.

Στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικών κλοπών μεταλλικών και μπρούτζινων αντικειμένων από ταφικά μνημεία, εντός κοιμητηρίων σε Ελευσίνα, Μαγούλα και Μάνδρα, συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών για τον εντοπισμό και σύλληψη του κατηγορουμένου.

Ο 40χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη, πρώτες πρωινές ώρες της 21-3-2022, στο κοιμητήριο της Ελευσίνας κατά τη διάρκεια που αφαιρούσε από ταφικά μνημεία μεταλλικά και μπρούτζινα αντικείμενα.

Στην κατοχή του, εντός μεγάλου πλαστικού σάκου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: -3- καντήλια, -7- βάσεις καντηλιών, -10- πλαίσια από κορνίζες φωτογραφιών, -9- θυμιατήρια και -2- εικόνες.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο κατηγορούμενος κατά τις βραδινές ώρες εισέρχονταν στα κοιμητήρια και αφαιρούσε από τα ταφικά μνημεία, μεταλλικά και μπρούτζινα αντικείμενα όπως καντήλια, μεταλλικές ή μπρούτζινες κορνίζες, καθώς και εκκλησιαστικές εικόνες, με προφανή σκοπό τη μεταπώληση του μετάλλου.

Σε πολλές περιπτώσεις στην προσπάθεια αφαίρεσης αυτών, προκαλούσε φθορές στα μνημεία.

Από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, εξιχνιάστηκαν -14- περιπτώσεις κλοπών και φθορών στα προαναφερόμενα Κοιμητήρια, συνολικής αξίας άνω των -50.000- ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

