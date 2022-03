Κοινωνία

Νέα Φιλαδέλφεια: Στη φυλακή ο 31χρονος για τον βιασμό της μπέιμπι σίττερ (εικόνες)

Τι ανέφερε κατά την ομολογία του ο 31χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό της 18χρονης κοπέλας.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 31χρονος κατηγορούμενος για την υπόθεση βιασμού 18χρονης μπέιμπι σίτερ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η18χρονη κοπέλα πήγε να πιάσει δουλειά ως νταντά, όμως όταν βρέθηκε στο διαμέρισμα, έχοντας απέναντι της έναν 31χρονο άνδρα, βίωσε τον απόλυτο "εφιάλτη", αφού όπως κατήγγειλε τη βίασε, υπό την απειλή μαχαιριού.

Ο κατηγορούμενος δεν έλαβε προθεσμία να απολογηθεί και όπως αναφέρουν πληροφορίες ομολόγησε την πράξη του. Όπως υποστήριξε, βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών και ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του.

Ο άνδρας συνελήφθη βάσει εντάλματος σύλληψης για τα αδικήματα του βιασμού και της παράνομη οπλοχρησίας μετά την καταγγελία της 18χρονης στις αστυνομικές αρχές.

