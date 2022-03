Life

O Σον Πεν είναι... αγνώριστος στον νέο του ρόλο! (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο πλευρό του σπουδαίου ηθοποιού πρωταγωνιστεί η Τζούλια Ρόμπερτς.

Ο Sean Penn είναι ένας πολυβραβευμένος ηθοποιός, ένας από τους καλύτερους της γενιάς του, ο οποίος ήδη έχει τιμηθεί με 2 Όσκαρ, ενώ έχει άλλες 3 υποψηφιότητες για Όσκαρ ερμηνείας στο ενεργητικό του. Παρόλο που συχνά του αρέσει να υποδύεται χαρακτήρες απαιτητικούς, δεν είναι από τους ηθοποιούς που εμφανίζονται ιδιαίτερα μεταμορφωμένοι στους ρόλους τους.

Γι’ αυτό λοιπόν, ετοιμαστείτε να τον δείτε παντελώς αγνώριστο σε ένα μήνα από τώρα σε μια δραματική σειρά εποχής βασισμένη σε αληθινά γεγονότα!

Ο 62χρονος ηθοποιός θα ερμηνεύσει -βουτηγμένος στα προσθετικά, το μακιγιάζ και τα κοστούμια εποχής- το John Mitchell, τον γενικό εισαγγελέα των ΗΠΑ επί προεδρίας του Richard Nixon στις αρχές της δεκαετίας του 1970.

Ο εν λόγω άντρας χαρακτηρίστηκε ως αμφιλεγόμενη φιγούρα καθώς το όνομά του ενεπλάκη μαζί με αυτό του προέδρου σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην πολιτική ιστορία των Η.Π.Α., το επονομαζόμενο σκάνδαλο “Watergate”.

Στο πλευρό του θα δούμε την άλλοτε πιο ακριβοπληρωμένη σταρ του Hollywood κι επίσης βραβευθείσα με Όσκαρ, Julia Roberts, στο ρόλο της Martha Mitchell, της συζύγου του γενικού εισαγγελέα. Πρόκειται για μια γυναίκα η οποία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στο σκάνδαλο και προκάλεσε αναστάτωση στα ΜΜΕ της εποχής. Η αγαπημένη ηθοποιός από τεράστιες επιτυχίες όπως Pretty Woman, Erin Brokovich, Μια βραδιά στο Noting Hill, Η Συμμορία των 11, θα ερμηνεύσει για πρώτη φορά απόλυτα πρωταγωνιστικό ρόλο σε τηλεοπτική σειρά!

Η εν λόγω σειρά έχει το τίτλο “Gaslit“, θα προβληθεί από το αμερικάνικο τηλεοπτικό δίκτυο Starz και θα ολοκληρωθεί σε 8 επεισόδια κάνοντας πρεμιέρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού στις 24 Απριλίου.

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr