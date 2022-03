Υγεία - Περιβάλλον

Rapid test δωρεάν την 25η Μαρτίου σε 50 σημεία

Αναλυτικά τα σημεία ανά την επικράτεια και οι ώρες που θα βρίσκονται σε αυτά οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ.

Από τον ΕΟΔΥ ανακοινώθηκαν τα 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα, καθώς και οι ώρες κατά τις οποίες θα βρίσκονται σε αυτά τα κινητά κλιμάκια του Οργανισμού, την Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2022, για την διενέργεια rapid test προς ανίχνευση κρουσμάτων κορονοϊού.

Αναλυτικά τα σημεία και οι ώρες:

1. Δ. Αμαρουσίου, Κεντρικό ΚΑΠΗ Αμαρουσίου, Περικλέους 22, 09:30-15:00

2. Δ. Περιστερίου, Δημαρχείο, 09:30-15:00

3. Δ. Πειραιά, Β΄1 ΚΑΠΗ, Βασιλ. Γεωργίου Β’ 12, 09:30-15:00

4. Νότια Πύλη ΔΕΘ, (είσοδος από Λεωφ. Στρατού με Αγγελάκη) 08:30-16:30.

5. Αιτωλοακαρνανία, Αγρίνιο, Παλιά Λαχαναγορά, 10:30 - 15:30

6. Αργολίδα, Κέντρο Νεότητας, Ναύπλιο, 08:30-13:30

7. Αρκαδία, Αρκαδία, Πλατεία Πετρινού, Τρίπολη, 09:00-13:00

8. Αρκδία, Παναρκαδικό Νοσοκομείο, Τρίπολη, 08:00-12:00

9. Άρτα, Εκθεσιακό Κέντρο Άρτας (ISOBOX), 08:30-14:30

10. Αχαΐα, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, 08:15-20:15

11. Βοιωτία,Πνευματικό Κέντρο Θήβας,Πινδάρου 112, 09:00-15:00

12. Βοιωτία,Παλαιό Δημαρχείο Λιβαδειάς,Καραγιαννοπούλου 1, 08:30-13:45

13. Γρεβενά, Εξεταστήριο Θ. Ζιάκα 23, 10:00-13:00

14. Δράμα, Πρώην Δημαρχείο, Έναντι Πλατεία Ελευθερίας, 09:00 - 14:00

15. Έβρος, Φουαγιέ Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, 08:30-15:30

16. Έβρος, Κ.Υ. Ορεστιάδας, Ευριπίδου Ζίγκμπουργκ 10, 08:30 - 16.00

17. Έβρος, Λιμάνι Καμαριώτισσας, Σαμοθράκη, 09:00-15:00

18. Ευρυτανία, ΚΑΠΗ Καρπενησίου,09.00-13.00

19. Ζάκυνθος, ΚΥ Πρώην ΙΚΑ,08:30-15:30

20. Ηλεία, Πύργος, Αποστολική Διακονία -πλατεία Σάκη Καράγιωργα, 09:30-16:00

21. Ημαθία, ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας, Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, 10:30-14:30

22. Ηράκλειο, Πλατεία Ελευθερίας, 09:00-15:00

23. Ηράκλειο, ISOBOX - Προαύλιος χώρος 7ης ΥΠΕ, 09:00-18:00

24. Θεσπρωτία, ΓΝ Φιλιατών, 08:30-13:30

25. Θεσπρωτία, Ηγουμενίτσα, Πολιτιστικό Κέντρο Πάνθεον, 09:00-17:00

26. Καβάλα, Νομαρχείο Καβάλας, 09:00-15:00

27. Λέρος, Δημοτικό Κτίριο Δόνα,10:00-12:00

28. Καρδίτσα, Πλατεία Νικ. Πλαστήρα (Παυσίλυπο), Μυρμιδόνων 2, 08:00-16:00

29. Καστοριά, ISOBOX Λεωφόρος Κύκνων, 08:30-15:30

30. Κέρκυρα, Δημοτικό Θέατρο, Μάντζαρου 5, 09:00-14:30

31. Κεφαλονιά, Αργοστόλι, Πλατεία Βαλλιάνου, 09:00-15:00

32. Κιλκίς, ΚΑΠΗ Κιλκίς, Καπέτα Γεωργίου 26, 09:00-17:00

33. Κοζάνη, Κέντρο Υγείας Κοζάνης, Αριστοφάνους 5Α, 08:30- 15:15

34. Κόρινθος, Δημοτικό θέατρο Κορίνθου, Δαμασκηνού 57, πλησίον πανεπιστημίου, 09:00-14:30

35. Λάρισα, Κεντρική Πλατεία / Μπροστά στο Δημαρχείο,8:00-15:30

36. Λασίθι, Παλιό Δημαρχείο Αγίου Νικολάου, 09:30-15:00

37. Λευκάδα, ΚΑΠΗ, Σκιαδαρέση 3, 09:00-15:00

38. Λήμνος, Μύρινα, παλαιό θυρωρείο Γ.Ν.Λημνου, Ηφαιστου 1, 12:00 - 17:00

39. Μαγνησία, ΚΑΠΗ Αγ. Βασιλείου Δήμου Βόλου, Χατζηαργύρη & Τριανταφυλλίδη 08:30-15:30

40. Μεσσηνία, Καλαμάτα, Αίθουσα "Α. Κουμουνδούρος", 08:30 - 15:30

41. Μεσσηνία, Μεσσήνη, Δασκαρόλειο Πολιτιστικό Κέντρο, 09:00 - 14:00

42. Ξάνθη, Κέντρο Υγείας Ξάνθης, ISOBOX, Ανδρέα Δημητρίου 1, 08:00-14:00

43. Πέλλα, Δημαρχείο Γιαννιτσών, Χατζηδημητρίου και Εθνικής Αντιστάσεως, 09:30-14:30

44. Πιερία, Ανδρομάχη, Κατερίνη, 08:00-15:00

45. Πρέβεζα, Αίθουσα Λιμενικού Ταμείου, Ελ.Βενιζέλου 20, 09:00-15:00

46. Ροδόπη, Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, 10:00-14:00

47. Σέρρες, Κ.Υ. Σερρών, 08:30-19:00

48. Φλώρινα, Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, 08:30-15:30

49. Χαλκιδική, Νέα Μουδανιά, Πρώην 4ο Νηπιαγωγείο, Παναγίας Κορυφινής και Καλόλιμνου, 08:30-15:30

50. Χίος, ΚΑΠΗ Δήμου Χίου, Πολυτεχνείου 25, 09:00-14:30

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις – αλλαγές στα σημεία και στο ωράριο των μαζικών δειγματοληψιών.

Η έκδοση ψηφιακής βεβαίωσης αποτελέσματος για τους διαγνωστικούς ελέγχους COVID-19 πραγματοποιείται από το gov.gr, στην υπηρεσία «Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορoνοϊού COVID-19». Η σύνδεση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία απαιτεί τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet.

Για τους μη εμβολιασμένους πολίτες η ψηφιακή βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος από το gov.gr είναι διαθέσιμη μόνον εφόσον ο έλεγχος έχει πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο.

