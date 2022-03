Κόσμος

Ουκρανία - ΝΑΤΟ: ενίσχυση δυνάμεων στις ανατολικές χώρες της συμμαχίας

Εξελίξεις δρομολόγησαν οι ηγέτες των χωρών – μελών του ΝΑΤΟ, λόγω των απειλών από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Τι αποφασίστηκε για τον Γενς Στόλτενμπεργκ.

Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ που συναντώνται στις Βρυξέλλες συμφώνησαν να ενισχύσουν την ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας απέναντι στον πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία στην Ουκρανία, και προειδοποίησαν τη Μόσχα να μην χρησιμοποιήσει χημικά όπλα.

"Παραμένουμε ενωμένοι και ανένδοτοι στην αποφασιστικότητά μας να αντιτεθούμε στην επιθετικότητα της Ρωσίας, να βοηθήσουμε την κυβέρνηση και τον λαό της Ουκρανίας, και να υπερασπιστούμε την ασφάλεια όλων των συμμάχων" αναφέρει μια κοινή δήλωση των ηγετών των 30 χωρών μελών του ΝΑΤΟ που συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες.

Οι ηγέτες συμφώνησαν να συστήσουν άλλες τέσσερις μονάδες μάχης στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία και προειδοποίησαν την Κίνα να μην υποστηρίξει τη Ρωσία στον πόλεμο στην Ουκρανία.

"Καθώς αντιμετωπίζουμε τη χειρότερη κρίση ασφαλείας σε μια γενιά, είμαστε ενωμένοι για να κρατήσουμε τη συμμαχία μας ισχυρή και τους λαούς μας ασφαλείς", δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ αναφερόμενος στον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, που συνορεύει με τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία και Ουγγαρία.

Μπάιντεν: πρόσθετες μονάδες μάχης

Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ συμφώνησαν σήμερα να ενισχύσουν την άμυνα, ιδιαίτερα στην ανατολική Ευρώπη, και θα αναπτύξουν τέσσερις νέες μονάδες μάχης σε Σλοβακία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, ανέφερε σε δήλωσή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ θα αναπτύξουν επίσης σχέδια για επιπρόσθετες δυνάμεις και ικανότητες πριν από τη σύνοδο κορυφής του Ιουνίου, ανέφερε στη δήλωση ο Μπάιντεν, ο οποίος επισκέπτεται την Ευρώπη στο πλαίσιο των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Παράταση θητείας του Στόλτενμπεργκ

Οι ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ παρέτειναν τη θητεία του Γενς Στόλτενμπεργκ ως επικεφαλής της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας κατά ένα χρόνο, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023.

«Είναι τιμή μου η απόφαση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων να παρατείνουν για άλλο ένα χρόνο τη θητεία μου, ως Γενικού Γραμματέα, έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2023. Καθώς αντιμετωπίζουμε τη μεγαλύτερη κρίση ασφάλειας για μια ολόκληρη γενεά, στεκόμαστε ενωμένοι να διατηρήσουμε τη Συμμαχία μας ισχυρή και τους λαούς μας ασφαλείς», δήλωσε στο Twitter ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ.

Το NATO καταδικάζει την εισβολή και θα συνεχίσει την πολιτική και πρακτική υποστήριξη στην Ουκρανία

Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ καταδικάζουν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία με τον πιο έντονο τρόπο, η οποία αποτελεί «τη σοβαρότερη απειλή για την ευρωατλαντική ασφάλεια εδώ και δεκαετίες», σύμφωνα με την κοινή δήλωση της Συνόδου Κορυφής που μόλις ολοκληρώθηκε στις Βρυξέλλες.

«Η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία απειλεί την παγκόσμια ασφάλεια. Η επίθεσή της στα διεθνή πρότυπα κάνει τον κόσμο λιγότερο ασφαλή. Η κλιμακωτή ρητορική του Προέδρου Πούτιν είναι ανεύθυνη και αποσταθεροποιητική», τονίζουν στη δήλωσή τους οι 30 Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, καλώντας τον Πρόεδρο Πούτιν να σταματήσει αμέσως αυτόν τον πόλεμο και να αποσύρει τις στρατιωτικές δυνάμεις από την Ουκρανία.

«Καταδικάζουμε σθεναρά τις καταστροφικές επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον αμάχων, συμπεριλαμβανομένων γυναικών, παιδιών και ατόμων που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις. Θα συνεργαστούμε με την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα για να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για τις παραβιάσεις του ανθρωπιστικού και διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των εγκλημάτων πολέμου», τονίζουν στη δήλωσή τους οι ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ. Προτρέπουν, επίσης, τη Ρωσία να επιτρέψει «την ταχεία, ασφαλή και απρόσκοπτη ανθρωπιστική πρόσβαση και ασφαλή διέλευση αμάχων και να επιτρέψει την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Μαριούπολη και σε άλλες πολιορκημένες πόλεις».

«Καταδικάζουμε τις επιθέσεις εναντίον μη στρατιωτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θέτουν σε κίνδυνο πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής», επισημαίνεται στη συνέχεια στη δήλωση και προστίθεται ότι «οποιαδήποτε χρήση χημικού ή βιολογικού όπλου από τη Ρωσία θα ήταν απαράδεκτη και θα είχε σοβαρές συνέπειες».

Υπογραμμίζεται, επίσης, ότι η Ρωσία πρέπει να δείξει ότι λαμβάνει σοβαρά τις διαπραγματεύσεις, εφαρμόζοντας αμέσως μια κατάπαυση του πυρός. «Καλούμε τη Ρωσία να συμμετάσχει εποικοδομητικά σε αξιόπιστες διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία για να επιτύχει συγκεκριμένα αποτελέσματα, ξεκινώντας από μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και προχωρώντας προς την πλήρη απόσυρση των στρατευμάτων της από το ουκρανικό έδαφος. Η συνεχιζόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας ενώ διεξάγονται συζητήσεις είναι λυπηρή. Υποστηρίζουμε τις προσπάθειες της Ουκρανίας να επιτύχει την ειρήνη και εκείνες που αναλαμβάνονται διπλωματικά από τους Συμμάχους για να βαρύνουν τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου και την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου», αναφέρει η δήλωση.

Παράλληλα, οι χώρες του ΝΑΤΟ υπογραμμίζουν την αλληλεγγύη τους στον Πρόεδρο Ζελένσκι, στην κυβέρνηση της Ουκρανίας και στους «γενναίους» Ουκρανούς πολίτες, επιβεβαιώνοντας την υποστήριξή τους στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

Οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ τονίζουν ότι στηρίζουν την υποστήριξή τους στην Ουκρανία και στο δικαίωμα της αυτοάμυνάς της και υπογραμμίζουν ότι θα συνεχίσουν να παρέχουν περαιτέρω «πολιτική και πρακτική υποστήριξη». «Οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα συνεχίσουν να παρέχουν βοήθεια σε τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια και η προστασία από απειλές χημικής, βιολογικής, ραδιολογικής και πυρηνικής φύσης», αναφέρουν στη δήλωση, σημειώνοντας ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών θα συζητήσουν περαιτέρω την υποστήριξη στην Ουκρανία, στη Σύνοδο του Απριλίου.

Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ υπογραμμίζουν την ενότητά τους απέναντι στη Ρωσία και δηλώνουν ότι παραμένουν αποφασισμένοι να διατηρήσουν συντονισμένη διεθνή πίεση στη Μόσχα, σε συνεργασία με άλλους διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ.

Αναφορικά με την Κίνα, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ δηλώνουν τα εξής: «Καλούμε όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, να υποστηρίξουν τη διεθνή τάξη, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, όπως κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, να απόσχουν από την υποστήριξη της πολεμικής προσπάθειας της Ρωσίας με οποιονδήποτε τρόπο, και να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια που βοηθά τη Ρωσία να παρακάμψει τις κυρώσεις. Ανησυχούμε για τα πρόσφατα δημόσια σχόλια αξιωματούχων της Κίνας και την καλούμε να σταματήσει να ενισχύει τις ψευδείς αφηγήσεις του Κρεμλίνου, ιδίως για τον πόλεμο και το ΝΑΤΟ, και να προωθήσει μια ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης».

Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ αποφάσισαν, επίσης την ανάπτυξη τεσσάρων επιπλέον πολυεθνικών ομάδων μάχης στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία. Επισημαίνουν, δε, ότι θα επιταχύνουν το μετασχηματισμό του ΝΑΤΟ για μια πιο επικίνδυνη στρατηγική πραγματικότητα, μεταξύ άλλων μέσω της υιοθέτησης της επόμενης Στρατηγικής Αντίληψης στη Σύνοδο Κορυφής στη Μαδρίτη. «Υπό το πρίσμα της σοβαρότερης απειλής για την ευρωατλαντική ασφάλεια εδώ και δεκαετίες, θα ενισχύσουμε επίσης σημαντικά τη μακροπρόθεσμη αποτρεπτική και αμυντική μας στάση και θα αναπτύξουμε περαιτέρω όλο το φάσμα των έτοιμων δυνάμεων και δυνατοτήτων που απαιτούνται για τη διατήρηση αξιόπιστης αποτροπής και άμυνας», αναφέρεται στη δήλωση.

Τέλος, το ΝΑΤΟ επιβεβαιώνει την προσήλωσή του στις θεμελιώδεις αρχές του, επιβεβαιώνοντας την πολιτική «ανοιχτών θυρών», ενώ τονίζει ότι παρέχει υποστήριξη σε εταίρους που πλήττονται από ρωσικές απειλές και παρεμβάσεις. «Θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσουμε και να υπερασπιστούμε την ασφάλεια των συμμαχικών πληθυσμών μας και κάθε σπιθαμή συμμαχικής επικράτειας. Η δέσμευσή μας στο άρθρο 5 της Συνθήκης της Ουάσιγκτον είναι σιδερένια», υπογραμμίζουν οι 30 Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ.

Οι χώρες της G7 και της ΕΕ θα εμποδίσουν την Μόσχα να χρησιμοποιήσει τα αποθέματά χρυσού

Οι χώρες της G7 και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιβάλουν κυρώσεις σε κάθε συναλλαγή που θα περιλαμβάνει τα αποθέματα χρυσού της Ρωσίας, ώστε να εμποδισθεί η Μόσχα να παρακάμψει τα χρηματοπιστωτικά μέτρα απομόνωσης της Ρωσίας, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Είναι «σαφές ότι κάθε συναλλαγή που θα περιλαμβάνει χρυσό σε σχέση με την κεντρική τράπεζα της Ρωσίας καλύπτεται από τις ισχύουσες κυρώσεις», γνωστοποιεί ο Λευκός Οίκος, την ώρα που στις Βρυξέλλες διεξάγονται μία σειρά συνόδων κορυφής αφιερωμένων στον πόλεμο στην Ουκρανία, ανάμεσά τους μία σύνοδος της G7 και της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Ανώτατος Αμερικανός αξιωματούχος εξήγησε: «Θέλουμε να αποκλείσουμε κάθε δυνατότητα για την Ρωσία να χρησιμοποιήσει τον χρυσό της για να υποστηρίξει το νόμισμά της», το ρούβλι. Και τόνισε, κατά την διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων, ότι η Μόσχα διαθέτει «σημαντικό» απόθεμα χρυσού και ότι το πολύτιμο μέταλλο αντιπροσωπεύει το 20% των συνολικών αποθεμάτων της Ρωσίας. Η ίδια πηγή έδωσε την διαβεβαίωση ότι οι χώρες της G7 είναι «ενωμένες» στην θέση ότι «οι διεθνείς οργανισμοί και οι πολυεθνικοί θεσμοί δεν πρέπει να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους με την Ρωσία σαν να μην συμβαίνει τίποτε».

Οι δηλώσεις αυτές πρέπει να τοποθετηθούν στο πλαίσιο της έντονης συζήτησης για την συμμετοχή ή μη του Βλαντίμιρ Πούτιν στην επόμενη σύνοδο κορυφής της G20 στην Ινδονησία, σχήμα που περιλαμβάνει τις δυτικές δυνάμεις και τις μεγαλύτερες αναδυόμενες οικονομίες. Η Κίνα, για παράδειγμα, έχει ήδη δηλώσει ότι ο Πούτιν έχει την θέση του στην σύνοδο αυτήν, παρά τις προτάσεις για τον αποκλεισμό του.

