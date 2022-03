Κοινωνία

“Love scamming”: Η νέα απάτη που... “χτυπά” γυναίκες

Πώς δρούσε ο ιθύνων νους που παραμένει αταυτοποίητος

Συστηνόταν άλλοτε ως στρατιωτικός των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων κι άλλοτε ως υπάλληλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), υποστηρίζοντας ότι δήθεν υπηρετεί σε χώρες της Ασίας, όπως το Αφγανιστάν και η Συρία.

«Αλίευε» τα υποψήφια θύματά του - όλες γυναίκες - χρησιμοποιώντας ψεύτικο προφίλ σε δημοφιλή ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνούσε στη συνέχεια μαζί τους, μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κι ενίοτε τηλεφωνικά.

Στις ατελείωτες ώρες επικοινωνίας, μιλούσε γλυκά και τρυφερά, εκφράζοντας ερωτικά συναισθήματα προς τις συνομιλήτριές του.

Στην πραγματικότητα, όμως, επρόκειτο για απατεώνα που δεν επιδίωκε τίποτα παραπάνω από το να αποσπάσει χρήματα. Και πράγματι τα κατάφερε πείθοντας, με διάφορα τεχνάσματα, τα ανυποψίαστα θύματά του, να καταθέσουν διάφορα χρηματικά ποσά είτε σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού είτε σε εταιρίες μεταφοράς χρημάτων.

Αστυνομικοί του Τμήματος Ηράκλειας Σερρών εξιχνίασαν οκτώ τέτοιες περιπτώσεις απάτης, γνωστές ως «love scamming» ή «romance scamming», που τελέστηκαν τα δύο τελευταία χρόνια σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με συνολική λεία σχεδόν 170.000 ευρώ. Μπορεί ο «ιθύνων νους» να μην κατέστη εφικτό να ταυτοποιηθεί από την αστυνομική έρευνα, ωστόσο εξακριβώθηκαν τα στοιχεία πέντε συνεργών του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, πρόκειται για δύο Ελληνίδες (67 και 48 ετών), δυο Νιγηριανούς (41 και 44 ετών) κι έναν Τούρκο υπήκοο (τα στοιχεία του ταυτοποιήθηκαν εν μέρει). Όπως προέκυψε, τα πέντε παραπάνω άτομα φαίνεται πως είναι δικαιούχοι των λογαριασμών, όπου τμηματικά κατατέθηκαν τα χρήματα.

Πώς «ξάφριζε» τα θύματα

Ποια, όμως, ήταν τα επιχειρήματα που επιστράτευε ο υποτιθέμενος Αμερικανός στρατιωτικός ή υπάλληλος του ΟΗΕ για να «ξαφρίσει» τα θύματα; Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, αφού κέρδιζε την εμπιστοσύνη, φαίνεται ότι χρησιμοποιούσε τα εξής τεχνάσματα υποστηρίζοντας:

ότι θα έστελνε δέμα που δήθεν περιείχε χρήματα ή πολύτιμα αντικείμενα και θα έπρεπε να καταβληθούν χρήματα για τα έξοδα μεταφοράς και εκτελωνισμού,

ότι δήθεν είχε συλληφθεί σε αεροδρόμιο σε χώρα της Ασίας και ζητούσε να καταβληθούν χρήματα ως υποτιθέμενη εγγύηση για την απελευθέρωσή του,

ότι θα έπαιρνε σύνταξη και θα ερχόταν να εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα, ζητώντας να αιτηθεί ως σύζυγός του άδεια από τον ΟΗΕ, καταβάλλοντας προηγουμένως κάποια χρηματικά ποσά.

Όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή των υποθέσεων που ήρθαν στο φως, αυτές αφορούν όλη την Ελλάδα και συγκεκριμένα τους νομούς Σερρών, Ημαθίας, Αχαΐας, Πέλλας, Αττικής και Θεσσαλονίκης (στις δύο τελευταίες περιοχές από δύο θύματα). Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των άγνωστων συνεργών τους όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

