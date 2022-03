Κόσμος

Ουκρανία - Χάρκοβο: άμαχοι νεκροί από βομβαρδισμό (εικόνες)

Ντοκουμέντα φρίκης από τα απανωτά χτυπήματα. Για υποχώρηση των Ρώσων από κομβικά σημεία κάνει λόγο το Κίεβο. Αίσθηση από την καταστροφή πλοίου του ρωσικού στόλου.

Τουλάχιστον έξι άμαχοι σκοτώθηκαν και 15 ακόμη τραυματίστηκαν σε έναν ρωσικό βομβαρδισμό στο Χάρκοβο, στην βορειοανατολική Ουκρανία, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης με ανάρτηση του στο Telegram, την ώρα που προκαλούσε παγκόσμια αίσθηση η καταστροφή πλοίου του ρωσικού στόλου από ουκρανικές δυνάμεις.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικό απολογισμό, έξι άμαχοι σκοτώθηκαν και ακόμη 15 τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται», έγραψε ο Όλεγκ Σινεγκούμποφ.

Ο βομβαρδισμός που εξαπολύθηκε με «όπλα μεγάλου βεληνεκούς» έπληξε ένα ταχυδρομείο κοντά στο οποίο οι κάτοικοι της περιοχής ελάμβαναν ανθρωπιστική βοήθεια, τόνισε ο Σινεγκούμποφ, κάνοντας λόγο για ένα «νέο έγκλημα των Ρώσων κατακτητών».

Το Χάρκοβο, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας που αριθμούσε πριν τον πόλεμο σχεδόν 1,5 εκατομμύριο κατοίκους, βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα.

Από την αρχή της εισβολής στα τέλη Φεβρουαρίου, η πόλη σφυροκοπείται από ρωσικούς βομβαρδισμούς που έχουν καταστρέψει σχεδόν χίλια κτίρια στην περιοχή, τα περισσότερα από τα οποία είναι κτήρια κατοικιών, δήλωσε την Δευτέρα ο δήμαρχος της, Ιγκόρ Τερέχοφ.

Απώθηση ρωσικών δυνάμεων σε μερικές περιοχές γύρω από το Κίεβο

Kharkiv dnes pod silnym ostrelovanim od rana. Hlasia aj mrtvych. pic.twitter.com/zVkY0qHNxb — ???????? ???? ???? (@strakovic151) March 24, 2022

Ενώ προκαλεί παγκόσμια αίσθηση η καταστροφή πλοίου του ρωσικού στόλου από ουκρανικές δυνάμεις, η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη ότι τα στρατεύματα της έχουν απωθήσει ρωσικές δυνάμεις από κάποιες περιοχές γύρω από το Κίεβο , αλλά η Ρωσία εξακολουθεί να ελπίζει ότι θα περικυκλώσει και θα καταλάβει το Κίεβο.

«Σε μερικούς τομείς ο εχθρός έχει οπισθοχωρήσει περισσότερο από 74 χιλιόμετρα, σε κάποιους άλλους τομείς ο εχθρός βρίσκεται σε απόσταση 35 χιλιομέτρων» δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας Ολεξάντερ Μοτουζιάνικ σε τηλεοπτική ενημέρωση.

Χωρίς να επικαλείται κάποια αποδεικτικά στοιχεία, ανέφερε ότι το Κρεμλίνο έχει αποστείλει πρόσθετο στρατιωτικό εξοπλισμό στην Λευκορωσία για να ενισχύσει τα στρατεύματα του που επιτίθενται στο Κίεβο.

Ξεπερνούν τους 1.000 οι άμαχοι νεκροί, δεκάδες νεκρά παιδιά

Το γραφείο του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) ανακοίνωσε σήμερα ότι τουλάχιστον 1.035 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 1.650 τραυματίστηκαν σε έναν μήνα του πολέμου στην Ουκρανία.

Ενενήντα παιδιά συγκαταλέγονται μεταξύ των νεκρών, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία του ΟΗΕ, προσθέτοντας ότι οι πραγματικοί αριθμοί πιστεύεται ότι είναι πολύ υψηλότεροι λόγω των καθυστερήσεων που υπάρχουν στις αναφορές που φθάνουν από περιοχές με έντονες εχθροπραξίες, συμπεριλαμβανομένης της πολιορκημένης πόλης της Μαριούπολης.

Η UNICEF ανέφερε σε ξεχωριστή ανακοίνωση ότι 4,3 εκατομμύρια παιδιά - περισσότερα από τα μισά από τα 7,5 εκατομμύρια κατοίκους της χώρας κάτω των 18 ετών - έχουν εκτοπιστεί, συμπεριλαμβανομένων των 1,8 και πλέον εκατομμυρίων που έχουν καταφύγει στο εξωτερικό.

Κίεβο: Ρωσικές δυνάμεις εμποδίζουν την απομάκρυνση άμαχων από την Μαριούπολη

Ρωσικές δυνάμεις εμπόδισαν σήμερα άμαχους πολίτες να εγκαταλείψουν την υπό πολιορκία πόλη της Μαριούπολης, αν και οι ουκρανικές αρχές είχαν προετοιμάσει 40 λεωφορεία για την απομάκρυνσή τους, δήλωσε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ουκρανίας Ιρένα Βερετσούκ.

Μιλώντας σε τηλεοπτική ενημέρωση, η Ουκρανή αξιωματούχος δεν διευκρίνισε με ποιον τρόπο οι ρωσικές δυνάμεις εμπόδιζαν τους ανθρώπους να φύγουν.

Κίεβο και Μόσχα αλληλοκατηγορούνται επανειλημμένα ότι δεν τηρούν τις προσωρινές συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός που επιτρέπουν σε αμάχους να εγκαταλείψουν με ασφάλεια την πολιορκημένη πόλη.

ΝΑΤΟ: ίσως η Ρωσία δημιουργήσει πρόσχημα για χρήση χημικών όπλων στην Ουκρανία

Είναι ενδεχόμενο ότι η Ρωσία προσπαθεί να δημιουργήσει ένα πρόσχημα για την χρήση χημικών όπλων στην Ουκρανία απευθύνοντας κατηγορίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους ότι προετοιμάζουν χημική επίθεση, δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, αναφέροντας πως «ανησυχούμε εν μέρει διότι βλέπουμε την ρητορική και βλέπουμε ότι η Ρωσία προσπαθεί να δημιουργήσει ένα είδος προσχήματος κατηγορώντας την Ουκρανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους του ΝΑΤΟ ότι ετοιμάζονται να χρησιμοποιήσουν χημικά και βιολογικά όπλα», δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά την ολοκλήρωση της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε χρήση όπλων «θα έχει εκτεταμένες συνέπειες».

«Υπάρχει επίσης κίνδυνος μία επίθεση με χημικά όπλα να έχει απευθείας επιπτώσεις σε πληθυσμούς που ζουν σε χώρες του ΝΑΤΟ, διότι μπορεί να δούμε μόλυνση, μπορεί να δούμε διασπορά χημικών παραγόντων ή βιολογικών όπλων στις χώρες μας», δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ.

Όλα αυτά, ενώ οι ηγέτες του ΝΑΤΟ αποφάσιζαν την δραστική ανάληψη περαιτέρω δράσης, λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

