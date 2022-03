Οικονομία

ΕΕ- Μητσοτάκης για φυσικό αέριο: μείωση τιμής με προμήθεια ως υπερεθνική οντότητα

Τι ανέφερε ο Πρωθυπουργός, κατά την άφιξη του στην Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, σχετικά με την ελληνική πρόταση για μείωση της χονδρεμπορικής τιμής. Τι είπε για την Ουκρανία.

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την άφιξή του στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ανέφερε σε δήλωση του πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προμηθεύεται φυσικό αέριο ως υπερεθνική οντότητα και καθώς η προμήθεια θα είναι ενιαία για όλες τις χώρες, είναι φυσιολογικό η διαπραγμάτευση για την χονδρική τιμή θα μειώσει το κόστος για τα κράτη – μέλη της Ένωσης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην κατάσταση στην Ουκρανία, μετά και τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ, αλλά εμμέσως και στα ελληνοτουρκικά και στην Στρατηγική Πυξίδα της ΕΕ, η οποία έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην Τουρκία.

Αναλυτικά η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Θα έχουμε την ευκαιρία, σε λίγο, με την παρουσία του Προέδρου Μπάιντεν να συζητήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Να επιβεβαιώσουμε την απόλυτη και αρραγή ευρωπαϊκή ενότητα στην αντιμετώπιση αυτής της βάρβαρης ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία και τη στήριξή μας στον Πρόεδρο Ζελένσκι έτσι ώστε να μπορέσει η Ουκρανία να αμυνθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Θα έχουμε την ευκαιρία, επίσης, να εγκρίνουμε το πολύ σημαντικό κείμενο της Στρατηγικής Πυξίδας το οποίο οριοθετεί το πλαίσιο για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο οποίο έχουν συμπεριληφθεί οι ελληνικές ανησυχίες και οι ελληνικοί προβληματισμοί σχετικά με την κατάσταση η οποία επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αύριο το πρωί θα έχουμε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση όσον αφορά στο ζήτημα της ενέργειας. Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι η κρίση στην Ουκρανία έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις στις παγκόσμιες τιμές ενέργειας, στις τιμές φυσικού αερίου και φυσικά στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Και αυτό ισχύει για όλους τους ευρωπαίους πολίτες και όλες τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Όλα τα κράτη-μέλη -στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους- στηρίζουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά μέσα από τους εθνικούς προϋπολογισμούς.

Αυτό, όμως, δεν θα είναι αρκετό. Χρειάζεται μια συγκροτημένη ευρωπαϊκή αντίδραση. Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει καταθέσει μια πρόταση σχετικά με την επιβολή μιας οροφής, ενός πλαφόν, στις τιμές του φυσικού αερίου, στη χονδρεμπορική αγορά, έτσι ώστε με αυτόν τον τρόπο να μπορούν να συμπιεστούν και οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Και η αγορά χονδρεμπορικής φυσικού αερίου, να μην είναι έρμαιο κερδοσκόπων, αλλά να ανταποκρίνεται στις πραγματικές δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης.

Ταυτόχρονα, υπερασπιζόμαστε την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να προμηθεύεται φυσικό αέριο ως υπερεθνική οντότητα και να διαπραγματεύεται συνολικά με τους προμηθευτές φυσικού αερίου, είτε μιλάμε για φυσικό αέριο το οποίο προέρχεται μέσα από αγωγούς, είτε μιλάμε για υγροποιημένο φυσικό αέριο, έτσι ώστε να συμπιέσει ακόμα περισσότερο τις τιμές. Να κάνουμε, δηλαδή, με απλά λόγια ακριβώς το ίδιο που κάναμε και στον COVID-19 όταν αγοράσαμε εμβόλια ως Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά και δεν αφήσαμε τα κράτη-μέλη να διαπραγματευτούν μόνα τους. Για να γίνει, προφανώς, αυτό θα πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να συμφωνήσουν και να εκχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την αρμοδιότητα. Εμείς θα υποστηρίξουμε αυτή τη θέση διότι πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε την αγοραστική μας δύναμη και να αποκλιμακώσουμε και άλλο τις τιμές του φυσικού αερίου».

