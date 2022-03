Οικονομία

Αισχροκέδεια: πρόστιμα - “μαμούθ” από ελέγχους της ΔΙΜΕΑ

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς σε όλη την επικράτεια.

Ελέγχους σε όλα τα στάδια διακίνησης, εμπορίας και παροχής αγαθών και υπηρεσιών, πραγματοποιούν οι υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Εν εξελίξει βρίσκονται εκατοντάδες έλεγχοι που αφορούν στην αισχροκέρδεια.

H Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοινώνει τα εξής:

1) Κατά το χρονικό διάστημα εφαρμογής των σχετικών διατάξεων και συγκεκριμένα από τα τέλη του 2021 έως και την 24.03.2022, έχουν διενεργηθεί και βρίσκονται εν εξελίξει εκατοντάδες έλεγχοι που αφορούν στην αισχροκέρδεια κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 58 του ν.4818/2021, περί αθέμιτης κερδοφορίας σε συνθήκες κρίσης λόγω της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και στην υπέρβαση της επιλυθείσας ανώτατης τιμής στα τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού COVID-19 σύμφωνα με την ΥΑ 657/2022 - ΦΕΚ 2/Β/4-1-2022, η οποία αντικατέστησε την υπ' αρ. 98491/09-09-2021 (Β' 4181) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί καθορισμού ανώτατων ορίων τιμών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊου.

2) Μέχρι σήμερα, 24/3/2022 βεβαιώθηκαν 48 παραβάσεις που αφορούν στις διατάξεις περί αισχροκέρδειας σε Πρατήρια Υγρών Καυσίμων, Υπεραγορές Τροφίμων, επιχειρήσεις χονδρεμπορίου οπωρολαχανικών και νωπών-κατεψυγμένων κρεάτων, καθώς και στις διατάξεις για υπέρβαση της ανώτατης τιμής των τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού COVID-19 σε Διαγνωστικά κέντρα, φαρμακεία και ιατρεία.

3) Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 1.376.992,43 €.

