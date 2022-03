Life

“Άγριες Μέλισσες”: παγίδες και πάθη στο επεισόδιο της Πέμπτης (βίντεο)

Ανατρεπτικές είναι οι εξελίξεις στην συνέχεια της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, “Άγριες Μέλισσες”.

Οι «Άγριες Μέλισσες», η κορυφαία τηλεοπτική σειρά των τελευταίων χρόνων, συνεχίζει να γράφει ιστορία στον ΑΝΤ1, με τον γ’ συγκλονιστικό τους κύκλο, με δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες και κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με τέσσερα επεισόδια που καθηλώνουν…

Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Πέμπτης

Ο Μελέτης αναλαμβάνει να αντιμετωπίσει την Αντιγόνη, ενώ η Μυρσίνη αναγκάζεται να παίξει διπλό ρόλο στην υπόθεση του αεροδρομίου.

Ο μελλοντικός γάμος του Νικηφόρου και της Ρένας ισορροπεί σε τεντωμένο σκοινί.

Ο Κυριάκος με τον Σταμάτη προσπαθούν να ρίξουν στάχτη στα μάτια του Ακύλα, σχετικά με τα κλοπιμαία. Θα τα καταφέρουν;

Η Κορίνα υποψιάζεται πως κάτι κρύβεται πίσω απ’ το ταξίδι της Ζωής και της Αιμιλίας στην Αθήνα.

Ο Κωνσταντής επιστρατεύει τον Νώντα προκειμένου να μάθει ποιος τράβηξε την «παράνομη» φωτογραφία στο γύρισμα.

Ο Ζάχος, με τη βοήθεια του Μπάμπη προσπαθεί να βρει την άκρη του νήματος για την παγίδα που του έστησαν. Μια συζήτηση του Τόλλια με τον Θανάση θα ανοίξει τους ασκούς του Αιόλου…





