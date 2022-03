Life

“Η Φάρμα”: το τριήμερο - “φωτιά” και οι “μνηστήρες”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκρούσεις και ανατροπές στον δρόμο προς τον τελικό, καθώς οι σχέσεις των παικτών δοκιμάζονται. Τι θα δούμε το τριήμερο στον ΑΝΤ1.

Μία νέα εβδομάδα ξεκινά για τη ΦΑΡΜΑ, με νέο ΑΡΧΗΓΟ, νέα ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αλλά και νέα δεδομένα, τα οποία θα είναι καθοριστικά για την ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝ, που πλησιάζει.

Η δύναμη του ΑΡΧΗΓΟΥ γίνεται ακόμα μεγαλύτερη, οι παίκτες θα διεκδικήσουν για τελευταία φορά την ΑΣΥΛΙΑ, ενώ μέχρι την Κυριακή, δύο πρόσωπα θα είναι σίγουρα ότι έχουν περάσει αλώβητα στην τελική ευθεία.

Οι 5 παίκτες έχουν, ήδη, πλησιάσει στη «βρύση» και ο καθένας ξεχωριστά αγωνίζεται για να είναι αυτός που θα πιει πρώτος νερό. Θα παραμείνουν, όμως, μόνο 5; Μήπως οι «μνηστήρες» του ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ γίνουν περισσότεροι;

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΣΤΙΣ 24:00

Στη ΦΑΡΜΑ, έχουν μείνει πλέον 5 παίκτες και η ενασχόληση με τις δουλειές γίνεται όλο και πιο δύσκολη.

Η νέα ηγετική θέση παίζεται ανάμεσα στον Αστρινό και τον Βασίλη. Ο Αστρινός είναι πολύ αγχωμένος γιατί γνωρίζει καλά ότι αυτή θα είναι μια κρίσιμη ΑΡΧΗΓΙΑ, καθώς οι αποφάσεις του ΑΡΧΗΓΟΥ θα παίξουν καθοριστικό ρόλο. Τελικά, η Σάσα δίνει το χρίσμα στον Βασίλη.

Οι σχέσεις του Κουτσαβάκη με την υπόλοιπη ομάδα έχουν αποκατασταθεί και σημαντικό ρόλο γι’ αυτό έχει παίξει η στάση του Βασίλη απέναντι του. Οι δύο παίκτες ανοίγουν την καρδιά τους και μοιράζονται τις δυσκολίες που έχουν περάσει με τις οικογένειές τους.

Οι παίκτες αναλαμβάνουν νέα ΑΠΟΣΤΟΛΗ και σηκώνουν τα… μανίκια για να φτιάξουν μια λιμνούλα, να την περιφράξουν και να κατασκευάσουν δύο σπιτάκια. Το ΕΠΑΘΛΟ, εάν τα καταφέρουν, θα είναι 6 πάπιες και 2 χήνες.

Ο Κουτσαβάκης πιστεύει ότι οι συμπαίκτες του δεν έχουν και πολλή όρεξη να φέρουν εις πέρας την ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αλλά δεν το παραδέχονται. Πώς θα φροντίσει να τους «βγάλει» αυτή τη διάθεση;

Με αφορμή τον Μάνο που λέει τον Κουτσαβάκη τσιγκούνη, ξεκινάει μια έντονη συζήτηση που τους οδηγεί σε σύγκρουση.

Οι παίκτες αναρωτιούνται για την ΑΣΥΛΙΑ και ο Σάκης τους ανακοινώνει ότι δεν υπάρχει, πλέον, ΟΜΑΔΙΚΗ ΦΑΣΗ στην ΑΣΥΛΙΑ. Δύο ζευγάρια θα αγωνιστούν και οι νικητές, από κάθε ζευγάρι, θα διεκδικήσουν την ΑΣΥΛΙΑ στο QUIZ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΣ. Τα δύο ζευγάρια θα τα καθορίσει ο ΑΡΧΗΓΟΣ. Ο Σάκης τους ανακοινώνει, επίσης, ότι θα είναι η τελευταία ΑΣΥΛΙΑ, ενώ τους εξηγεί ποια θα είναι η ιδιαιτερότητα της ΑΡΧΗΓΙΑΣ αυτής της εβδομάδας: Ο ΑΡΧΗΓΟΣ θα παραμείνει στον… «θρόνο» του και την επόμενη εβδομάδα, θα ψηφίσει στην ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ και θα βρεθεί ένα βήμα πιο κοντά στον ΜΕΓΑΛΟ ΤΕΛΙΚΟ,

Ποιος θα κερδίσει την ΑΣΥΛΙΑ και θα φτάσει, μαζί με τον ΑΡΧΗΓΟ, στην ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝ;

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ 00:15

Η ημέρα στη ΦΑΡΜΑ παίρνει άλλο χρώμα και… γεύση όταν εισβάλει, ξαφνικά, ο Μιχάλης Ιατρόπουλος και φέρνει στους παίκτες μακαρόνια με κιμά! Δεν έρχεται, όμως, μόνο με καλούδια, τους φέρνει, επίσης έξτρα εργαλεία για να τους βοηθήσει με την ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

Ο Μάνος ανησυχεί για τη ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ και ο Αστρινός προσπαθεί να κατευθύνει τον Βασίλη που να τη δώσει. Ο Βασίλης θέλει να φανεί δίκαιος ως ΑΡΧΗΓΟΣ και να την δώσει εκεί που «πρέπει»: οι δύο παίκτες που δεν έχουν μπει στον ΑΧΥΡΩΝΑ, ως ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ, είναι η Φανή και ο Αστρινός. Τελικά, ο Βασίλης αποφασίζει να τη δώσει στη Φανή γιατί γνώμονάς του είναι το δίκαιο και όχι η στρατηγική προς όφελός του. Η κίνηση αυτή του Βασίλη εντυπωσιάζει όλους τους παίκτες και ιδιαίτερα τον Μάνο.

Ο Αστρινός λέει στη Φανή ότι δεν θα ήθελε να παίξει μαζί της, αλλά θα σεβαστεί την απόφαση των συμπαικτών του.

Για μια ακόμη φορά, η Φανή θα καθορίσει με την ψήφο της ποιος θα είναι ο 2 ος ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ. Ποιος ετοιμάζεται να ριχτεί στη μάχη;

ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ. Ποιος ετοιμάζεται να ριχτεί στη μάχη; Το βράδυ πριν τη ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ, ο Κουτσαβάκης αποφασίζει να κοιμηθεί έξω, δίπλα στη φωτιά που έχει ανάψει.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ 00:15

Η ημέρα ξημερώνει και η ΤΙΓΚΑ, που είναι εκτός στάβλου από το προηγούμενο βράδυ, έχει κάνει άνω κάτω την αυλή και το μποστάνι. Όλοι απορούν πώς την έβγαλε καθαρή ο Κουτσαβάκης, που κοιμήθηκε έξω, και δεν τον πάτησε η Τίγκα.

Οι παίκτες αναρωτιούνται αν θα μπουν κι άλλα πρόσωπα στη ΦΑΡΜΑ. Ο Βασίλης λέει ότι αν μπουν κι άλλοι δε θα κάνει τίποτα, ούτε θα αρμέγει, ούτε θα ασχολείται με την ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

Η ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ δείχνει ότι θα εξελιχθεί σε ντέρμπι.

Ποιος θα αποχωρήσει από τη ΦΑΡΜΑ, λίγο πριν την τελική ευθεία;

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Λέων: η μάνα “εξηγεί” πως πέθαναν τα παιδιά (βίντεο)

Ηράκλειο - Ξυλοδαρμός: Προφυλακιστέος ο άνδρας που άφησε λιπόθυμη την σύζυγο του

Κορονοϊός - Μετάλλαξη Όμικρον: τα κρούσματα πολλαπλασιάστηκαν στην Ελλάδα