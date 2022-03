Κοινωνία

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Λέων για Τζωρτζίνα: μάθαμε από τι δεν πέθανε, όχι από τι πέθανε

Τι λέει ο ιατροδικαστής, μετά από τις πληροφορίες για την έκθεση του παθολογοανατόμου, σχετικά με τα αίτια θανάτου του μεγαλύτερου κοριτσιού της οικογένειας.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, σχετικά με την υπόθεση του θανάτου των τριών αδελφών στην Πάτρα, που απασχολεί όλη την Ελλάδα.

Σχετικά με τις πληροφορίες που διακινούνται ότι εξεδόθη ιατροδικαστική έκθεση που δεν αποδίδει τον θάνατο της Τζωρτζίνας, σε καρδιολογικό πρόβλημα ή σε ασφυξία, ο ιατροδικαστής είπε πως «από τις δημοσιογραφικές πληροφορίες προκύπτει τι δεν βρήκε ο παθολογοανατόμος από την εξέταση και όχι το τι βρήκε».

«Θα πρέπει να περιμένουμε και τις τοξικολογικες εξετάσεις. Οι ιατροδικαστές θα πρέπει να στηριζόμαστε σε ευρήματα», επεσήμανε ο κ. Λέων.

Νέα δεδομένα φαίνεται ότι προκύπτουν από τις έρευνες για την υπόθεση του θανάτου των τριών παιδιών της οικογένειας Δασκαλάκη στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega για τις ιστοπαθολογικές εξετάσεις της μικρής Τζωρτζίνας, δεν βρέθηκαν δείγματα ασφυκτικού θανάτου, αλλά ούτε και καρδιολογικό πρόβλημα.

Το ενδιαφέρον, επομένως, στρέφεται τώρα στις ουσίες που είχε λάβει το παιδί και προκάλεσαν βλάβες στο ήπαρ και τον πνεύμονα. Ζητείται να υπάρξει σύγκριση με τις ουσίες που χορηγούνταν κανονικά στο κοριτσάκι από τους γιατρούς, αν και εκτιμάται ότι οι ουσίες αυτές δεν θα μπορούσαν να προκαλέσουν τέτοιο ακαριαίο θάνατο.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο πατέρας των κοριτσιών είπε «περιμένουμε τα αποτελέσματα και τότε θα δώσουμε την απάντηση μας. Η αλήθεια δε μοιάζει καθόλου με όλα αυτά που λέγονται.

Όλα όσα ακούγονται είναι ανακρίβειες και ψεύτικες μαρτυρίες. Προσπαθούμε να πενθήσουμε και δε το καταφέρνουμε με όλα αυτά»

