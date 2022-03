Παράξενα

ΕΛΑΣ: Εξαρθρώθηκε σπείρα που λήστευε... με ραντεβού

Πώς οι δράστες προσέγγιζαν τα υποψήφια θύματά τους και τι βρέθηκε στην κατοχή τους

Συνελήφθησαν πέντε νεαρά άτομα, μέλη συμμορίας που διέπραττε ληστείες σε βάρος ατόμων που προσκαλούσαν μέσω μέσου κοινωνικής δικτύωσης σε ραντεβού, με πρόσχημα την αγορά προϊόντων που πωλούσαν τα θύματά τους.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

"Συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες της 19-3-2022 στην περιοχή της Κυψέλης, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, πέντε άτομα, ημεδαποί ηλικίας 16, 17 και 17 ετών και αλλοδαποί ηλικίας 17 και 19 ετών, ως μέλη συμμορίας που διαπράττει ληστείες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και για παράβαση της Νομοθεσίας περί όπλων. Αναζητείται και έτερο μέλος της συμμορίας.

Όσον αφορά τον τρόπο δράσης, τα μέλη της συμμορίας μέσω μέσου κοινωνικής δικτύωσης, έκλειναν ραντεβού με άτομα, με πρόσχημα την αγορά προϊόντων που πωλούσαν οι παθόντες.

Όταν το θύμα τους μετέβαινε στο σημείο της συνάντησης, οι κατηγορούμενοι με την απειλή μαχαιριού και σιδερογροθιάς το απειλούσαν και του αφαιρούσαν είδη ρουχισμού, κινητό τηλέφωνο, χρήματα και άλλα αντικείμενα. Στις περιπτώσεις που οι παθόντες αντιστέκονταν, δε δίσταζαν να ασκήσουν βία.

Από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, εξιχνιάστηκαν 2 περιπτώσεις ληστειών στην περιοχή της Κυψέλης.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ρόπαλο περιτυλιγμένο με ταινία και καρφιά, χρηματικό ποσό 70 ευρώ και κινητά τηλέφωνα. Κατασχέθηκε επίσης το δίκυκλο που χρησιμοποίησαν κατά τη διάπραξη ληστείας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα'.





