Ουκρανία - Στεφανής για ΝΑΤΟ: ενεργότερη ανάμειξη, ίσως φέρει παγκόσμιο πόλεμο (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Αλκιβιάδης Στεφανής για τις αποφάσεις των ηγετών του ΝΑΤΟ και την κλιμάκωση της κατάστασης, αλλά και τα ελληνοτουρκικά.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Ευαγγελάτο μίλησε την Πέμπτη ο πρώην Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδης Στεφανής, νυν σύμβουλος του Πρωθυπουργού για τις ακριτικές περιοχές και το Άγιο Όρος.

Ερωτηθείς για τις πολεμικές επιχειρήσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο κ. Στεφανής υποστήριξε ότι «έχουν γίνει πολλά λάθη που χρεώνονται στον Πρόεδρο (ενν. τον Πούτιν) και φυσικά στο Επιτελείο. Κακός σχεδιασμός, κακή εκτέλεση, κακή επανεκτίμηση της πορείας των επιχειρήσεων…».

Επεσήμανε ακόμη ότι «ο Προέδρος της Ουκρανίας κατάφερε και ακούμπησε το συναίσθημα του λαού του με αποτέλεσμα αυτός να δίνει τον υπέρ πάντων αγώνα για την πατρίδα του».

Σχετικά με τις αποφάσεις των ηγετών του ΝΑΤΟ, ο Αλκιβιάδης Στεφανής σημείωσε πως «το ΝΑΤΟ αποτελείται από χώρες που έχουν τα εθνικά συμφέροντα τους που πρέπει να εξυπηρετηθούν, μαζί μετά με το συλλογικό συμφέρον. Το ΝΑΤΟ συνεχίζει να καταδικάζει την Ρωσία, συνεχίζει να ενισχύει την Ουκρανία και αντιλαμβανόμενο τις εξελίξεις, ανασχεδιάζει τις θέσεις του».

«Κάθε ενεργότερη ανάμειξη του ΝΑΤΟ, μπορεί να φέρει κλιμάκωση προς το χειρότερο στις εξελίξεις. Ναι, υπάρχει δυνατότητα, αν δεν γίνουν οργανωμένες και σωστές κινήσεις, να υπάρξει κλιμάκωση προς την κακή κατεύθυνση», απάντησε ο κ. Στεφανής, εάν βλέπει το ενδεχόμενο, όπως πολλοί αναφέρουν, να οδηγηθεί η κατάσταση στον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Κληθείς να σχολιάσει την υπογραφή της συμφωνίας Ελλάδας – Γαλλίας για την απόκτηση των τεσσάρων υπερσύγχρονων φρεγατών «Belharra» και των επιπλέον 6 Rafale, ο Αλκιβιάδης Στεφανής επεσήμανε πως «σε έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει, η Ελλάδα συνεχίζει να κάνει αυτό που πρέπει με μεγάλη σταθερότητα. Αυτά που έγιναν στην διπλωματία τα τελευταία χρόνια, δεν έγιναν επί δεκαετίες πριν, ενώ παράλληλα υπάρχουν και οι εξοπλισμοί».

Τόνισε ακόμη πως «Μέσα στην διπλωματία περιλαμβάνεται και η “Στρατιωτική Πυξίδα” της ΕΕ, που καταφέραμε για πρώτη φορά να υπάρξει απάντηση στον αναθεωρητισμό της Τουρκίας».

