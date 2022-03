Πολιτική

“Belharra” – “Rafale”: υπογραφές στην συμφωνία Ελλάδας και Γαλλίας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ΑΝΤ1 βρέθηκε πάνω στο γαλλικό αεροπλανοφόρο “Σαρλ Ντε Γκωλ”, όπου μετέβησαν ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και η Φλορανς Παρλί, μετά τις υπογραφές στο Θωρηκτό “Αβέρωφ”.

Οι υπογραφές των συμβάσεων για την προμήθεια των φρεγατών Belharra και των μαχητικών αεροσκαφών Rafale, αποτελούν ορόσημο στην διμερή αμυντική συνεργασία μας και, ευρύτερα, στις σχέσεις Ελλάδας - Γαλλίας. Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο «Θωρηκτό Γεώργιος Αβέρωφ» στο Παλαιό Φάληρο.

Αναφερόμενος στην τελετή στο «Θωρηκτό Γεώργιος Αβέρωφ», ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε ότι «πρόκειται για ένα εμβληματικό πολεμικό πλοίο στην ιστορία της πατρίδας μας, με καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της εθνικής της ανεξαρτησίας και κυριαρχίας και στην προάσπιση των εθνικών μας δικαίων» ενώ συνέχισε λέγοντας ότι «συνιστά κορυφαίο συμβολισμό το γεγονός ότι, η τελετή υπογραφής» πραγματοποιείται στο «Θωρηκτό Γεώργιος Αβέρωφ».

Ο Ν. Παναγιωτόπουλος ξεκαθάρισε ότι η απόκτηση των φρεγατών Belharra και των 6 επιπλέον μαχητικών Rafale «θα συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της μαχητικής ικανότητας και της αποτρεπτικής ισχύος του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας και, συνολικά, των Ενόπλων Δυνάμεων, βασική αποστολή των οποίων είναι η υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδος μας».

Δήλωσε δε, υπερήφανος, καθώς «ποτέ ξανά οι διαπραγματεύσεις για τόσο σύνθετα και μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα δεν ολοκληρώθηκαν τόσο γρήγορα και τόσο μεθοδικά».

«Με την απόκτηση των νέων φρεγατών και των νέων μαχητικών αεροσκαφών», επισήμανε, «η δύναμη πυρός του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού και της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας θα πολλαπλασιαστεί. Τα ειδικά χαρακτηριστικά των Rafale και των Belharra, με τα προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα (αισθητήρες ραντάρ, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου κ.λ.π.) σε συνδυασμό με τα στρατηγικού χαρακτήρα όπλα τους, καθιστούν τα συγκεκριμένα εξοπλιστικά προγράμματα σημαντικό παράγοντα αεροπορικής και ναυτικής υπεροχής».

Για τη συμφωνία, ανέφερε ότι «αποτελεί, όπως τόνισε και ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ένα πρόπλασμα για μία ισχυρή, αυτόνομη και αυτοδύναμη Ευρωπαϊκή Ένωση του αύριο».

«Είναι καιρός», συμπλήρωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, «η οικονομική ισχύς της ΕΕ να είναι αντίστοιχη με την αμυντική της ικανότητα, ώστε από παθητικός παρατηρητής, να καταστεί ενεργός πρωταγωνιστής των γεωπολιτικών εξελίξεων».

Για τις ελληνογαλλικές σχέσεις, τόνισε ότι «έχουν στόχο να θωρακίσουν την άμυνα των δύο χωρών έναντι αναθεωρητικών ενεργειών, όπως είναι οι ενέργειες της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, με παραβίαση της ουκρανικής εδαφικής ακεραιότητας, κυριαρχίας και ανεξαρτησίας και να διασφαλίσουν την ανθρώπινη ζωή και την ευημερία, από απειλές που παραπέμπουν σε σκοτεινές περιόδους της ιστορίας».

Συνέχισε λέγοντας, ότι οι ελληνογαλλικές σχέσεις «εδράζονται στην αλληλεγγύη και την ισχυρή, διαχρονική και ειλικρινή φιλία των χωρών και των λαών μας, ήδη από την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης το 1821, και την συνεισφορά των Γάλλων φιλελλήνων και της Γαλλίας, ως Μεγάλης Δύναμης, στον εθνικό αγώνα για την ελευθερία».

«Είναι», είπε, «ιδιαίτερη τιμή και χαρά και έχει ιδιαίτερη σημασία, το γεγονός ότι στον αυριανό λαμπρό εορτασμό της Εθνικής Επετείου θα συμμετάσχει η υπουργός 'Αμυνας της Γαλλίας, κα Φλοράνς Παρλί».

«Είναι κοινή θέληση και απόφαση των κυβερνήσεών μας να συνεισφέρουμε στην ασφάλεια, σταθερότητα και ευημερία στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, με θεμέλιο τον σεβασμό των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου, του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και των αρχών της καλής γειτονίας» κατέληξε στην ομιλία του ο Ν. Παναγιωτόπουλος.

Από την πλευρά της, η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας, Φλοράνς Παρλί, τόνισε ότι η Ελλάδα με την απόκτηση των φρεγατών «ολοκληρώνει και ενδυναμώνει» τις επιχειρησιακές δυνατότητές της. «Θα έχει», είπε, «καράβια με συστήματα μάχης τελευταίας τεχνολογίας, ικανά να προστατεύσουν τα εθνικά της συμφέροντα».

Για τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας - Γαλλίας, ανέφερε ότι «σηματοδοτεί την κοινή μας θέληση να είμαστε αλληλέγγυοι σε απειλές» εναντίον «των κρατών και των συμφερόντων μας. Σηματοδοτεί τη θέληση για συνεργασία των αμυντικών μας βιομηχανιών μακροπρόθεσμα».

Παράλληλα, χαρακτήρισε «μεγάλο ατού» τη συνεργασία Ελλάδας - Γαλλίας «για να οικοδομήσουμε την ευρωπαϊκή Άμυνα του αύριο».

Τη σύμβαση για την απόκτηση των φρεγατών και των αεροσκαφών υπέγραψε από ελληνικής πλευράς ο γενικός διευθυντής Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας αντιναύαρχος ε.α. Αριστείδης Αλεξόπουλος. Από γαλλικής πλευράς, υπέγραψαν ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Naval, Πιερ Ερίκ Πομελέ και ο διευθύνων σύμβουλος της MBDA Ερίκ Μπερανζέ, ενώ τη σύμβαση για τα αεροσκάφη υπέγραψαν ο διευθύνων σύμβουλος της Dassault Aviation 'Ερικ Τραπιέ και ο διευθύνων σύμβουλος της MBDA Ερίκ Μπερανζέ.

Στην τελετή παρέστησαν μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρέσβης της Γαλλίας στην Αθήνα Πατρίκ Μεζονάβ, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης, ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος Θεμιστοκλής Μπουρολιάς, ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης, βουλευτές, εκπρόσωποι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, στελέχη της αμυντικής βιομηχανίας και ο εφοπλιστής υποναύαρχος ε.τ. και μέγας δωρητής του Πολεμικού Ναυτικού Παναγιώτης Λασκαρίδης.

Μετά το τέλος της τελετής, ο Ν. Παναγιωτόπουλος και η Φλ. Παρλί, πραγματοποίησαν επίσκεψη στο γαλλικό αεροπλανοφόρο "Σαρλ Ντε Γκωλ".

Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας στον Πειραιά

Πυρσούς απέναντι στο γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ Ντε Γκωλ» άναψαν στον Πειραιά οι χιλιάδες διαδηλωτές που φώναζαν το σύνθημα «ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών».

«Έξω το ΝΑΤΟ να φύγουνε οι Βάσεις, καμιά συμμετοχή στις επεμβάσεις», ήταν ένα από τα συνθήματα που ακούστηκαν στους κεντρικούς δρόμους του Πειραιά, στο αντιπολεμικό συλλαλητήριο που οργάνωσε το Εργατικό Κέντρο Πειραιά με κεντρικό σύνθημα «Όχι στον πόλεμο! Απεμπλοκή της χώρας μας! Ανεπιθύμητα τα πλοία των ιμπεριαλιστών στο λιμάνι του Πειραιά».





Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Λέων για Τζωρτζίνα: μάθαμε από τι δεν πέθανε, όχι από τι πέθανε

Λάρισα: νεκρό ζευγάρι από την φωτιά στο τζάκι

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Λύτρας: κανιβαλισμός σε βάρος μιας εξαιρετικής μητέρας