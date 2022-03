Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Χάπι Pfizer: οι αιτήσεις και οι δικαιούχοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για την χορήγηση του αντιικού χαπιού. Ποιοι και από πότε θα παραλάβουν τα πρώτα σκευάσματα που έχει παραλάβει η Ελλάδα.

Aπό την Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2022 θα είναι διαθέσιμο το αντιικό φάρμακο για την COVID-19 Nirmatrelvir/Ritonavir (PAXLOVID®, PFIZER) και θα αφορά τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από την Παρασκευή, 25 Μαρτίου. Θα ακολουθηθεί παρόμοια διαδικασία που εφαρμόστηκε και για τη διάθεση της μολνουπιραβίρης (LAGEVRIO).

Το αντιικό φάρμακο χορηγείται τις πρώτες 5 ημέρες από την εμφάνιση των συμπτωμάτων.

Η αίτηση για χορήγηση του φαρμάκου γίνεται τις 3 πρώτες ημέρες από την εμφάνιση συμπτωμάτων και μετά από επιβεβαίωση της COVID-19 λοίμωξης με ταχύ αντιγονικό (RAPID) ή μοριακό (PCR) τεστ. Δεν απαιτείται συναίνεση του ασθενούς, αλλά απαιτείται ο ασθενής να έχει άυλη συνταγογράφηση, γιατί μετά την έγκριση της αίτησης, ο θεράπων ιατρός πρέπει να συνταγογραφήσει το φάρμακο (από την πλατφόρμα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, με την συνήθη διαδικασία).

To φάρμακο χορηγείται σε ενηλίκους και παιδιά >12 ετών με βάρος μεγαλύτερο των 40 Kg.

Δεν χορηγείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας, σε αιμοκαθαιρόμενους και σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης

Λόγω της πιθανότητας για παρουσία αλληλοεπιδράσεων μεταξύ της ριτοναβίρης και φαρμάκων που ήδη λαμβάνει ο ασθενής που είναι υποψήφιος για το PAXLOVID®, συνιστάται να γίνεται έλεγχος για πιθανές αλληλεπιδράσεις ΟΛΩΝ των φαρμάκων που λαμβάνει ο ασθενής, από τον θεράποντα ιατρό, με χρήση του συνδέσμου https://www.covid19-druginteractions.org/.

Εφιστάται επίσης η προσοχή στην παρουσία παραγόντων κινδύνου για εξέλιξη σε σοβαρή νόσο και τα οποία είναι τα ακόλουθα:

Μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων ή αιμοποιητικών κυττάρων

Άτομα σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνου

Κυστική Ίνωση

Καρκίνος συμπαγούς οργάνου σε άτομα που υποβάλλονται σε θεραπεία (χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, ανοσοθεραπεία ή άλλη θεραπεία)

Αιματολογικές κακοήθειες (ενεργός νόσος)

Πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες& 2-παθείς λόγω θεραπείας με Β-ειδικούς παράγοντες π.χ. Rituximab, υψηλές δόσεις και παρατεταμένη χορήγηση κορτικοειδών, βιολογικοί παράγοντες

HIV με CD4

Ηλικία 75 ετών και άνω

2 ή περισσότεροι παράγοντες από τους κατωτέρω:

Ηλικία 65 ετών και άνω

ΒΜΙ 35 και άνω35

ΣΔ υπό θεραπεία

Χρόνια νεφρική νόσος (κάθαρση κρεατινίνης>30ml/min για να χορηγηθεί Paxlovid)

Χρόνια ηπατική νόσος

Χρόνια καρδιαγγειακή νόσος (εγκεφαλικό, έμφραγμα, καρδιακή ανεπάρκεια, περιφερική αγγειοπάθεια, ανευρύσματα, ΑΥ υπό θεραπεία)

Πνευμονική ίνωση

Xρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια υπό οξυγονοθεραπεία

Θαλασσαιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Λέων για Τζωρτζίνα: μάθαμε από τι δεν πέθανε, όχι από τι πέθανε

Λάρισα: νεκρό ζευγάρι από την φωτιά στο τζάκι

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Λύτρας: κανιβαλισμός σε βάρος μιας εξαιρετικής μητέρας