Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βρετανία: Ισχυρή προστασία παρέχει η τρίτη δόση στους ηλικιωμένους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποκαλύπτουν τα νέα στοιχεία που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα οι υγειονομικές αρχές της Βρετανίας.

Η λεγόμενη αναμνηστική δόση του εμβολίου κατά της Covid-19 εξακολουθεί να παρέχει ισχυρή προστασία σε ηλικιωμένους σχεδόν 4 μήνες μετά τη χορήγηση της τρίτης δόσης, σύμφωνα με νέα στοιχεία που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα οι υγειονομικές αρχές της Βρετανίας.

Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου (έναντι της σοβαρής νόσησης που χρήζει εισαγωγής στο νοσοκομείο) για τους άνω των 65 ετών, 15 εβδομάδες μετά την αναμνηστική δόση υπολογίστηκε στο 85%, από 91% που ήταν δύο εβδομάδες μετά τη χορήγηση της τρίτης δόσης, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση επιτήρησης του εμβολιαστικού προγράμματος στη Βρετανία.

Τα στοιχεία αυτά είναι τα πρώτα που δημοσιεύονται στη Βρετανία αναφορικά με την μακροπρόθεσμη αντοχή των ενισχυτικών δόσεων των εμβολίων κατά της Covid-19. Οι βρετανικές αρχές χορηγούν τέταρτη δόση σε ευπαθείς ηλικιακές ομάδες, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες (π.χ. στο Ισραήλ), καθώς ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με την εξαιρετικά μεταδοτική παραλλαγή Όμικρον του κορονοϊού.

Τέταρτη δόση χορηγείται 6 μήνες μετά την τρίτη, ενώ εξετάζεται μια ευρύτερη εκστρατεία για το φθινόπωρο.

Η έκθεση επιχειρεί να κάνει μια διάκριση μεταξύ ασθενών που νοσηλεύτηκαν λόγω Covid και εκείνων που βρίσκονταν σε νοσοκομείο εξαιτίας άλλης ασθένειας και διαγνώστηκαν θετικοί στο πλαίσιο ελέγχων ρουτίνας. Λαμβάνονται υπόψη οι ασθενείς που νοσηλεύονταν με αναπνευστικά προβλήματα, που υποδήλωναν ότι η εισαγωγή τους πιθανότατα σχετιζόταν με την Covid-19.

Για άτομα ηλικίας 18-64 ετών, η αποτελεσματικότητα του εμβολίου έναντι της σοβαρής νόσησης φαίνεται να παρουσιάζει μεγαλύτερη υποχώρηση: 15 εβδομάδες μετά την αναμνηστική δόση, υπολογίστηκε στο 67% σε σύγκριση με το 88% δύο εβδομάδες μετά τη χορήγηση της τρίτης δόσης.

Ωστόσο, οι βρετανικές υγειονομικές αρχές αναφέρουν ότι αυτό οφείλεται πιθανότατα στο γεγονός ότι τα νεότερα άτομα είναι πιο πιθανό να νοσηλευτούν για άλλους λόγους και να έχουν επίσης Covid, δημιουργώντας μια εσφαλμένη εικόνα ότι τα εμβόλια είναι λιγότερο αποτελεσματικά.

Η έκθεση επαναλαμβάνει ότι η προστασία έναντι της εμφάνισης συμπτωμάτων μειώνεται πιο δραματικά για όλες τις ηλικιακές ομάδες: από 60-75% αποτελεσματικότητα 2-4 εβδομάδες μετά την αναμνηστική δόση... σε 25-40% μετά την παρέλευση 15 εβδομάδων.

Στη Βρετανία έχουν χορηγηθεί κυρίως εμβόλια που έχουν αναπτύξει οι Pfizer/BioNTech, Moderna και AstraZeneca. Το πρόγραμμα χορήγησης της λεγόμενης αναμνηστικής δόσης, που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο, περιλαμβάνει τα σκευάσματα των Pfizer/BioNTech και Moderna.