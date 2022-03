Πολιτισμός

Θεσσαλονίκη - Τζιτζικώστας: Στα γυρίσματα της χολιγουντιανής ταινίας “The Bricklayer” (εικόνες)

Στα γυρίσματα νέας χολιγουντιανής ταινίας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, παραβρέθηκε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.





Στα γυρίσματα της νέας χολιγουντιανής ταινίας «The Bricklayer», στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, παραβρέθηκε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Η ταινία «The Bricklayer» είναι η τρίτη κινηματογραφική ταινία που πραγματοποιεί γυρίσματα στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό της χολιγουντιανής εταιρίας παραγωγής Millennium Media, μετά τις ταινίες «The Enforcer (Barracuda)» και «Expendables 4».

Τον κ. Τζιτζικώστα υποδέχτηκαν οι υπεύθυνοι της παραγωγής της κινηματογραφικής ταινίας, ενώ ο Περιφερειάρχης συναντήθηκε με τους πρωταγωνιστές Aaron Eckhart και Nina Dobrev, με τον διεθνούς φήμης σκηνοθέτη της ταινίας Renny Harlin και με στελέχη της παραγωγής, με τους οποίους συζήτησε την εμπειρία από τα γυρίσματα που πραγματοποιούνται σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας, για τις υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχει συνολικά στο εγχείρημα το Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και για τις εντυπώσεις τους από την πόλη της Θεσσαλονίκης.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που ακόμη μια μεγάλη κινηματογραφική ταινία του Hollywood, η τρίτη, επέλεξε την περιοχή μας, τη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία, για να πραγματοποιήσει γυρίσματα, αλλά κυρίως για το γεγονός ότι η πλοκή της συγκεκριμένης ταινίας εκτυλίσσεται στη Θεσσαλονίκη. Με αυτό τον τρόπο, ο τόπος μας διαφημίζεται άμεσα σε όλο τον κόσμο και η περιοχή μας μπαίνει πλέον για τα καλά στον παγκόσμιο χάρτη των οπτικοακουστικών παραγωγών, ενώ προβάλλεται και ως τουριστικός προορισμός.

Είχα την ευκαιρία σήμερα να δω από κοντά τόσο τα εντυπωσιακά γυρίσματα και τα σκηνικά της ταινίας, όσο και να συνομιλήσω με τους συντελεστές, οι οποίοι δηλώνουν ενθουσιασμένοι τόσο από τη Θεσσαλονίκη, όσο κι από τις συνθήκες των γυρισμάτων. Η ταινία ‘The Bricklayer’ είναι από τις πιο σημαντικές, καθώς πέραν των γνωστών πρωταγωνιστών, σκηνοθετείται από έναν καταξιωμένο και πολύ επιτυχημένο σκηνοθέτη και η προβολή της είναι ένα από τα πολυαναμενόμενα κινηματογραφικά γεγονότα παγκοσμίως. Το κέντρο της Θεσσαλονίκης μετατράπηκε όλες αυτές τις μέρες σε κινηματογραφικό σκηνικό, ενώ ήδη συμμετέχουν πολλοί Έλληνες ηθοποιοί και βοηθητικοί ηθοποιοί, καθώς και πολλοί εργαζόμενοι σε μια σειρά από κλάδους για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ταινίας.

Σκηνές γυρίζονται και στα ελληνικά, ενώ με δεδομένο τον προϋπολογισμό των 21 εκ. ευρώ της κινηματογραφικής παραγωγής ενισχύονται αποφασιστικά πολλές τοπικές επιχειρήσεις, δημιουργούνται πολλές θέσεις εργασίας και τονώνεται σημαντικά η τοπική οικονομία. Η ταινία θα προβληθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2023, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα θα αρχίσουν γυρίσματα άλλες δυο ταινίες στην περιοχή μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές του Film Office, που πρώτη στην Ελλάδα ίδρυσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για την υποστήριξη που παρέχουν στην παραγωγή και κυρίως να ευχαριστήσω τους συμπολίτες μας, οι οποίοι υφίστανται την ταλαιπωρία που συνεπάγονται τα γυρίσματα μιας κινηματογραφικής ταινίας, με την πόλη σε πλήρη λειτουργία.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις Αρχές και τους φορείς που διευκολύνουν τα γυρίσματα και συμμετέχουν με το δικό τους τρόπο στην ανάπτυξη της περιοχής μας. Επίσης, ευχαριστώ την εταιρία παραγωγής για την προτίμηση που δείχνει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και για την επένδυσή της στον τόπο μας και στο ανθρώπινο δυναμικό μας. Στόχος της Περιφέρειας είναι η οπτικοακουστική βιομηχανία να συνεχίσει να αναπτύσσεται στην Κεντρική Μακεδονία και να αποδίδει οφέλη για τον τόπο και τους συμπολίτες μας», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.