“Άγριες Μέλισσες” - Νέα επεισόδια: συλλήψεις και αλήθειες που συγκλονίζουν (εικόνες)

Ανατρεπτικές και συγκλονιστικές είναι οι εξελίξεις, στα επόμενα επεισόδια, της αγαπημένης σειράς εποχής του ΑΝΤ1, “Άγριες Μέλισσες”.

Οι «Άγριες Μέλισσες», η κορυφαία τηλεοπτική σειρά των τελευταίων χρόνων, συνεχίζει να γράφει ιστορία στον ΑΝΤ1, με τον γ’ συγκλονιστικό τους κύκλο, με δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες και κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται με τέσσερα επεισόδια που καθηλώνουν, από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 22:30…

Δευτέρα 28 Μαρτίου - Επεισόδιο 89

Η Ζωή και η Αιμιλία προσπαθούν να θολώσουν τα νερά στην Κορίνα, για να μη καταλάβει τον πραγματικό λόγο που κατεβαίνουν στην Αθήνα. Τα οικονομικά προβλήματα αρχίζουν να διαφαίνονται στο σπίτι της οικογένειας Σταμίρη. Η Ασημίνα μαθαίνει απ’ τον Σέργιο για τον καυγά του Φώτη με τον Ζαχαρία και φοβάται για την εμπλοκή της οικογένειας Βαμβακά στην υπόθεση της ληστείας στο σπίτι του Μεγαρίτη. Ο Ζάχος θ’ ανακαλύψει πως στην παγίδα που του έστησαν εμπλέκονται πολλά και σημαντικά πρόσωπα. Ο Κωνσταντής ανακαλύπτει ποιος κρύβεται πίσω απ’ τις φωτογραφίες της Δρόσως με τον Δάκη. Η οικογένεια Τόλλια ανακουφίζεται με την ομολογία του Θανάση, ενώ οι καινούριες συλλήψεις θα φέρουν χιονοστιβάδα ανατροπών.

Τρίτη 29 Μαρτίου - Επεισόδιο 90

Ο Ακύλας με τον Μελέτη οδηγούνται στο κρατητήριο, ενώ την ίδια στιγμή στην Αθήνα, η Ζωή και η Αιμιλία προχωράνε με το σχέδιό τους να μιλήσουν με τον Θάνου. Ο Ζάχος προσπαθεί να αποδείξει την πλεκτάνη εναντίον του, προκαλώντας μεγαλύτερη αναστάτωση. Ο Ντούνιας με τον Ξανθό κρατάνε αποστάσεις από τον Ακύλα που βρίσκεται ξεκρέμαστος. Ο Κυριάκος αποκαλύπτει στον Μπάμπη την αλήθεια για τα λεφτά του Μεγαρίτη και εκείνος αναλαμβάνει να επιστρέψει τον σταυρό στην Κορίνα. Η Δρόσω με τον Κωνσταντή ετοιμάζονται για τους αρραβώνες τους, ενώ ο Δούκας με τη Μυρσίνη επισκέπτονται τον γιο τους πριν το Μυστήριο. Η σύλληψη του Ακύλα φέρνει χαρά στο χωριό και όλοι ελπίζουν πως ο Θανάσης, του Τόλλια, θα τη γλιτώσει.

Τετάρτη 30 Μαρτίου - Επεισόδιο 91

Η Ζωή με την Αιμιλία βρίσκονται αντιμέτωπες με τη συγκλονιστική αλήθεια που τους αποκαλύπτει ο Θάνου. Ο Λευτέρης αναθαρρεί καθώς βλέπει πως υπάρχει ελπίδα να απαλλαγούν από τον Ακύλα και προσπαθεί να μιλήσει και στην Κορίνα που είναι μπερδεμένη με όσα γίνονται. Ο Μελέτης αναγκάζεται να συνεργαστεί με τον Ακύλα στην προσπάθειά τους να αποφυλακιστούν, παρά τις αντιρρήσεις του Δούκα. Θα τα καταφέρουν; Η εξαφάνιση του Ζάχου ταράζει τους αρραβώνες της Δρόσως και του Κωνσταντή. Η Μυρσίνη με τον Δούκα αποφασίζουν να κάνουν ακόμα μια προσπάθεια να σώσουν τον γάμο τους. Ο Πέτρος δέχεται ένα αναπάντεχο πακέτο με πληροφορίες, οι οποίες θα ανατρέψουν όσα ήξεραν. Η Ασημίνα συγκρούεται με τη Ρένα που αναγκάζεται να υποχωρήσει. Ο Ακύλας ζητά βοήθεια από πολύ ψηλά, την ίδια στιγμή που ο Δούκας ζητά την αποπομπή του από το συμβούλιο. Η Ζωή βρίσκεται αντιμέτωπη με μια δυσάρεστη έκπληξη που θα ξυπνήσει μνήμες από το παρελθόν.

Πέμπτη 31 Μαρτίου - Επεισόδιο 92

Η Ζωή επιβεβαιώνεται πως ο Ακύλας κρύβεται πίσω απ’ τον θάνατο του Φίλιππου. Ο Δάκης ρίχνει όλο το φταίξιμο στη Ρένα, όμως ο Κωνσταντής έχει τους ενδοιασμούς του. Ο Δούκας καταφέρνει να πετάξει τον Ακύλα έξω απ’ το έργο του αεροδρομίου. Στην πλατεία, οι Διαφανιώτες γιορτάζουν τις Απόκριες. Η εμφάνιση του Δούκα και της Μυρσίνης θα χαλάσει το κέφι. Η διάθεση της Ελένης θα χαλάσει ακόμα πιο πολύ μετά από τη συζήτηση που θα έχει με τη Μυρσίνη. Το ίδιο βράδυ σ’ ένα ξέφρενο πάρτι μασκέ, θα υπάρξουν ξεκαθαρίσματα, σχέσεις θα κλονιστούν κι ένας παράνομος έρωτας θ’ ανθίσει, φέρνοντας καινούρια μπερδέματα σε όλους…

