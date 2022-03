Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Αποκλεισμός “σοκ” για την Ιταλία - Πέρασε η Πορτογαλία

Η Βόρεια Μακεδονία έκανε την έκπληξη και πήρε την πρόκριση. Ο Κουάισον έστειλε τη Σουηδία στον τελικό των play off με την Πολωνία.



Η "κατάρα" των play off της Ευρωπαϊκής Ζώνης "χτύπησε" για δεύτερη σερί φορά την προ εννέα μηνών πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ιταλία. Όπως έγινε το 2018, όταν η Σουηδία της είχε στερήσει την ευκαιρία να βρεθεί στα γήπεδα της Ρωσίας, τώρα ήταν η σειρά της Βόρειας Μακεδονίας να κάνει την τεράστια έκπληξη στο Παλέρμο και με το 1-0 επί της Ιταλίας (92΄ Τραϊκόφσκι) να προκριθεί στους τελικούς των play off, όπου απέναντι στην Πορτογαλία θα διεκδικήσει το "εισιτήριο" για την τελική φάση του Μουντιάλ 2022.

Οι Ίβηρες έκαναν το καθήκον τους απέναντι στους Τούρκους και με το 3-1 στο "Ντραγκάο" θα παίξουν στον τελικό των play off. Η ομάδα του Φερνάντο Σάντος, πάντως, στάθηκε αρκετά τυχερή, καθώς στο 81΄ κι ενώ το σκορ ήταν στο 2-1, ο Γιλμάζ έστειλε "στα πουλιά" το πέναλτι που εκτέλεσε, στερώντας την ευκαιρία στην Τουρκία για να διεκδικήσει τη νίκη στην παράταση ή, στα πέναλτι εφόσον χρειαζόταν.

Με δύο γκολ του Γκάρεθ Μπέιλ η Ουαλία επικράτησε στο Κάρντιφ με 2-1 της Αυστρίας και θα έχει την ευκαιρία να βρεθεί στο Κατάρ, αλλά θα περιμένει να μάθει τον αντίπαλο της στο τελικό των play off, που θα προκύψει από το νικητή της συνάντησης που έχει αναβληθεί και ακόμη δεν έχει οριστεί από την FIFA, ανάμεσα στην Σκωτία και στην Ουκρανία.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των ημιτελικών των Play Off της Ευρωπαϊκής Ζώνης:

Πορτογαλία-Τουρκία 3-1 / (15΄ Οτάβιο, 42΄ Ζότα, 90΄+4΄ Νούνιες - 65΄ Γιλμάζ)

Ιταλία-Βόρεια Μακεδονία 0-1 / (90΄+2 Τραϊκόφσκι)

Ουαλία-Αυστρία 2-1 / (25΄,51΄ Μπέιλ - 65΄αυτ. Ντέιβις)

Σουηδία-Τσεχία 1-0 παρ. (0-0 κ.α.) / (110΄ Κουάισον)

Σκωτία–Ουκρανία Δεν έχει οριστεί ακόμη

Πολωνία-Ρωσία Προκρίθηκε άνευ αγώνα η Πολωνία

Το πρόγραμμα των τελικών (Τρίτη 29/03)

Πολωνία-Σουηδία/Τσεχία

Πορτογαλία-Β. Μακεδονία