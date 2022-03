Κοινωνία

Μαρούσι: Επίθεση με γκαζάκια σε κτήριο (βίντεο)

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Στο σημείο έσπευσαν Πυροσβεστική και Αστυνομία.



Επίθεση με γκαζάκια πραγματοποίησαν άγνωστοι τα ξημερώματα σε κτήριο όπου στεγάζονται γραφεία της ΔΕΗ και εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου, στο Μαρούσι.

Οι δράστες τοποθέτησαν τον εμπρηστικό μηχανισμό στο μπροστινό μέρος του κτηρίου, το οποίο βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας 197, στο Μαρούσι.

Ο μηχανισμός με τα τέσσερα γκαζάκια ενεργοποιήθηκε στις 02.30 και από την έκρηξη έσπασε ένα τζάμι της δημόσιας εταιρείας ενώ προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική, η οποία δεν χρειάστηκε να επέμβει, αλλά και η αστυνομία.