“Ενώπιος Ενωπίω” - Μαίρη Χρονοπούλου: Ο Θεός μου έδωσε πολλά και μου τα έπαιρνε λίγα λίγα πίσω

Μια σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη παραχώρησε το βράδυ της Πέμπτης η Μαίρη Χρονοπούλου στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου στον ΑΝΤ1.

Η κορυφαία Ελληνίδα ηθοποιός μίλησε για τις μεγάλες της επιτυχίες στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, ενώ εξήγησε και πώς βρέθηκε από τον χορό στο σανίδι του θεάτρο. Αναφέρθηκε επίσης και στις ταινίες που την οδήγησαν στην κορυφή αλλά και στον σύντομο γάμο της. Παράλληλα, η μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου μίλησε για το σοβαρό τροχαίο που την ανάγκασε να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Πιο συγκεκριμένα, η Μαίρη Χρονοπούλου σημείωσε χαρακτηριστικά πως «η ζωή μου ήταν ένα θρίλερ κανονικό, δεν θα πεις τίποτα. Μετά την πολύ δύσκολη περιπέτεια με το τροχαίο ατύχημα, πήρα φωτιά και μετά ήρθε το πρόβλημα στα μάτια μου. Όλα μαζί. Πέρασα πολλά. Ίσως έπρεπε να πληρώσω το τίμημα. Ο Θεός μου έδωσε πολλά και μου τα έπαιρνε λίγα λίγα πίσω».

«Κατάφερα να σηκωθώ ξανά με πολύ αγώνα και έναν καλό φυσικοθεραπευτή, έναν άνθρωπο που με βοήθησε πάρα πολύ πλησιάζοντας με πολύ ανθρώπινα και πολύ ζεστά. Με έμαθε ξανά να γελάω, να στέκομαι όρθια και να περπατάω. Του τα χρωστάω όλα. Δεν το πίστευα καν ότι θα συμβεί αυτό. αλλά έγινε χάρη σε αυτόν. Να είσαι καλά, Κώστα, σε ευχαριστώ».

«Πολλοί μου είπαν ότι έκανα άσχημα που ανέβασα εκείνη την απαίσια φωτογραφία μου, χοντρή και παράλυτη. Δεν νομίζω όμως ότι έκανα άσχημα. Ήταν ένα καλό μήνυμα» συμπλήρωσε η Μαίρη Χρονοπούλου.

Η Μαίρη Χρονοπούλου αναφέρθηκε και στη μοναδική σχέση που είχε με τον Νίκο Κούρκουλο για τον οποίο είπε ότι «ήταν ο αδελφός που δεν είχα. Η οικογένεια που δεν είχα. Πάντα μαζί. Με φρόντιζε. Είναι η πιο ισχυρή παρουσία που είχα στη ζωή μου. Είμαι ορφανή ακόμα. Ήταν το παν για μένα».

Παράλληλα χαρακτήρισε τρυφερό φίλο τον Γιάννη Βόγλη, καλό γείτονα τον Φαίδωνα Γεωργίτση ενώ εξομολογήθηκε ότι θα ήθελε να είχε παίξει δίπλα στον Θανάση Βέγγο για τον οποίο είπε ότι στο γάμο της φώναξε «Μαίρη με πρόδωσες, αυτός που παντρεύτηκες δεν μου μοιάζει».

To «Έτερος εγώ»

Στο «Ενώπιος ενωπίω» εμφανίστηκε και ο σκηνοθέτης Σωτήρης Τσαφούλιας ο οποίος αποκάλυψε ποιος θα είναι ο ρόλος της Μαίρης Χρονοπούλου στον τρίτο κύκλο της σειράς «Έτερος εγώ». Όπως είπε η Μαίρη Χρονοπούλου θα είναι μια γυναίκα δυναμική που ηγείτο μιας εγκληματικής οργάνωσης και ήρθε η ώρα να λογοδοτήσει.

Η Μαίρη Χρονοπούλου στη συνέντευξή της στο “Ενώπιος Ενωπίω” είχε την ευκαιρία να “συναντηθεί” έστω μέσω ζωντανών συνδέσεων με δύο εκ των συμπρωταγωνιστών της την χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Γιάννης Βογιατζής και Νίκος Γαλανός μίλησαν για την μεγάλη σταρ και αποκάλυψαν άγνωστες ιστορίες.

Η συγκίνηση του Γιάννη Βογιατζή

«Με τη Μαίρη έχω παίξει και στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Ήταν κάτι το απίστευτα σπουδαίο, ήταν η τέλεια γυναίκα, η ηθοποιός που ερμήνευε τέλεια τους ρόλους, χόρευε υπέροχα, τραγουδούσε θαυμάσια, και μόνο με την εμφάνιση επιβαλλόταν. Σε έπιανε δέος. Δεν ήξερες τι να κάνεις. Ήμουν από του μεγάλους της θαυμαστές την λάτρευα σαν προσωπικότητα, ήθελες να την έχεις μητέρα, αδελφή κόρη σου. Είχε μια αρχοντιά από τη φύση της. Η Μαίρη ήταν ψυχούλα, σε δύσκολες στιγμές έδινε λύσεις. Τον ένιωθες δικό σου άνθρωπο. Θέλω να στείλω μια μεγάλη αγάπη και μια αγκαλιά στη Μαίρη μου. Μαθαίνω ότι είναι τελείως καλά. Έχει πολλά να δώσει ακόμα στο θέατρο. Είναι ανεξάντλητη σε γνώσεις και παιδεία. Μαίρη μου σε αγαπώ» είπε ο Γιάννης Βογιατζής.

Γαλανός: Είχα ενοχές που δεν την επισκέφθηκα

«Συναντηθήκαμε στη “Λεωφόρο του Μίσους”, κάναμε και άλλες ταινίες και βρεθήκαμε και στο θέατρο. Πέρα από τη ντίβα και τη σταρ, είχε κάποιες ευαισθησίες, την είχα πιάσει χωρίς να το θέλει στο καμαρίνι να κλαίει. Σκέφτηκα εδώ έχουμε και έναν άνθρωπο. Σαν ηθοποιός είχαμε τρακ παίζαμε με μια σταρ και ντίβα, είχε έντονη προσωπικότητα και σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος. Συνήθως ο άλλος άνθρωπος φοβάται να πλησιάσει και αναφέρομαι στην προσωπική της ζωή. Δεν ήταν εύκολο να επιβάλλει ο άλλος τη γνώμη του στη Μαίρη. Ήταν τόσο απλή και ταιριάξαμε και αγαπηθήκαμε πολύ και ενώ δεν πήγαινα στο θέατρο στη Μαίρη πήγαινα. Και μιλούσαμε με τις ώρες. Έχει αυτό το κάτι που σε τραβάει. Από τη μια σε κρατάει σε απόσταση αλλά από την άλλη σε ρουφάει να πας κοντά της, να την αγγίξεις» είπε ο Νίκος Γαλανός.