Μητσοτάκης στο CNN: Σημαντικές οι συνέπειες των κυρώσεων για τη Ρωσία

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή για τον τομέα της ενέργειας. Τι είπε για την Σύνοδο του ΝΑΤΟ και την στάση της Ελλάδας.



Συνέντευξη στο CNN και τον δημοσιογράφο Nic Robertson παραχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, «σκοτεινή» την ατμόσφαιρα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως «όλοι μας, όταν εκλεγήκαμε στην εξουσία, ουδέποτε διανοηθήκαμε ότι θα βρισκόμασταν αντιμέτωποι με έναν πόλεμο σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ήταν εντελώς αδιανόητο. Αλλά αυτό ακριβώς συμβαίνει».

Στην ερώτηση αν διχάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση υπό την πίεση της Ρωσίας σχετικά με το επίπεδο και το είδος των κυρώσεων που μπορεί να επιβάλει, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε: «Έχουμε επιβάλει μία εκτενέστατη δέσμη κυρώσεων, σε σύγκριση με οτιδήποτε έχουμε κάνει στο παρελθόν. Και αυτές οι κυρώσεις έχουν σημαντικές συνέπειες. Θα δούμε τη ρωσική οικονομία να συρρικνώνεται, ίσως κατά 10%. Όλα τα κέρδη που έχει αποκομίσει η Ρωσία την τελευταία δεκαετία θα μπορούσαν να εξαλειφθούν μέσα σε ένα χρόνο. Πρόκειται λοιπόν για πολύ σημαντικές κυρώσεις. Φυσικά, όσον αφορά την ενέργεια, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε τα μέτρα που λαμβάνουμε να μην καταλήξουν να βλάψουν περισσότερο εμάς από ό,τι βλάπτουν τη Ρωσία».

Αναλυτικά η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο CNN:

Nic Robertson: Η ατμόσφαιρα ήταν σκοτεινή στη Σύνοδο του NATO, έτσι δεν είναι;



Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα έλεγα ότι όντως η ατμόσφαιρα ήταν σκοτεινή. Καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος μας έχει αλλάξει. Πιστεύω ότι όλοι μας, όταν εκλεγήκαμε στην εξουσία, ουδέποτε διανοηθήκαμε ότι θα βρισκόμασταν αντιμέτωποι με έναν πόλεμο σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ήταν εντελώς αδιανόητο. Αλλά αυτό ακριβώς συμβαίνει.



Nic Robertson: Άρα η Ελλάδα έχει προσφέρει στρατιωτική βοήθεια.



Κυριάκος Μητσοτάκης: Η Ελλάδα έχει προσφέρει όχι μόνο ανθρωπιστική αλλά και στρατιωτική βοήθεια. Αυτή τη στιγμή φιλοξενούμε περίπου 15.000 Ουκρανούς. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να κάνουμε ακόμα περισσότερα, αλλά, Nic, είμαστε μια χώρα που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή προσφυγικής κρίσης στο παρελθόν. Επομένως, είμαστε πολύ ευαισθητοποιημένοι όσον αφορά την παροχή ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τους Ουκρανούς πρόσφυγες. Θα χρειαστεί -αυτό είναι κάτι που γνωρίζουμε στην Ευρώπη- όλοι να κάνουμε περισσότερα, γιατί οι αριθμοί των προσφύγων θα είναι πάρα πολύ μεγάλοι.



Nic Robertson: Έχει συζητηθεί εκτενώς ενδεχόμενο μπλοκάρισμα στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, υπάρχουν ανησυχίες. Το κόστος της ενέργειας στην Ευρώπη αυξάνεται. Γνωρίζω ότι αυτό προβληματίζει την Ελλάδα. Έχετε στραφεί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ζητώντας την επιβολή πλαφόν στο κόστος της ενέργειας και μια λύση ως προς αυτό. Διχάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση υπό αυτή την πίεση της Ρωσίας σχετικά με το επίπεδο και το είδος των κυρώσεων που μπορεί να επιβάλει;



Κυριάκος Μητσοτάκης: Έχουμε επιβάλει μία εκτενέστατη δέσμη κυρώσεων, σε σύγκριση με οτιδήποτε έχουμε κάνει στο παρελθόν. Και αυτές οι κυρώσεις έχουν σημαντικές συνέπειες. Θα δούμε τη ρωσική οικονομία να συρρικνώνεται, ίσως κατά 10%. Όλα τα κέρδη που έχει αποκομίσει η Ρωσία την τελευταία δεκαετία θα μπορούσαν να εξαλειφθούν μέσα σε ένα χρόνο. Πρόκειται λοιπόν για πολύ σημαντικές κυρώσεις. Φυσικά, όσον αφορά την ενέργεια, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε τα μέτρα που λαμβάνουμε να μην καταλήξουν να βλάψουν περισσότερο εμάς από ό,τι βλάπτουν τη Ρωσία.





Nic Robertson: Αυτό δεν είναι, όμως, το νόημα των κυρώσεων; Είναι κυρώσεις αντί πολέμου. Οι ελευθερίες της Ουκρανίας και οι ελευθερίες για τις οποίες στην ουσία γίνεται αυτός ο πόλεμος δεν έρχονται χωρίς τίμημα. Τα ευρωπαϊκά έθνη και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να περιμένουν ότι θα καταβάλουν κάποιο οικονομικό τίμημα.



Κυριάκος Μητσοτάκης: Πιστεύω ότι ήδη πληρώνουμε τίμημα. Πιστεύω ότι, σίγουρα, όλοι πρέπει να επανεκτιμήσουμε τις προβλέψεις για τον ρυθμό ανάπτυξης των οικονομιών μας. Αντιμετωπίζουμε σημαντικές πληθωριστικές πιέσεις ως αποτέλεσμα του πολέμου και το ενεργειακό κόστος πραγματικά μας πλήττει. Πλήττει τους πολίτες μας. Όμως, στο τέλος της ημέρας, μολονότι έχουμε υποχρέωση να στηρίξουμε την Ουκρανία έχουμε επίσης την υποχρέωση να στηρίξουμε τους πολίτες μας ώστε να μην επωμιστούν μεγαλύτερα βάρη από αυτά που μπορούν να αντέξουν.



Nic Robertson: Μήπως η Αμερική με αυτά που θα ήθελε, αυτά που θα ήθελε ο Πρόεδρος Biden από πλευράς κυρώσεων, πηγαίνει πέρα από το επίπεδο των επιπτώσεων που μπορεί να αντέξει η Ευρώπη;



Κυριάκος Μητσοτάκης: Η αλήθεια είναι ότι οι ΗΠΑ εξαρτώνται σε πολύ μικρότερο βαθμό από το ρωσικό φυσικό αέριο συγκριτικά με την Ευρώπη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επίσης, η ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης δεν αποτελεί βεβαίως μόνο ένα κλιματικό ζήτημα πλέον, αλλά και ένα γεωπολιτικό ζήτημα.