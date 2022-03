Τεχνολογία - Επιστήμη

Αλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά

Πότε θα γίνει η αλλαγή των ρολογιών στη θερινή ώρα.



Η αλλαγή των ρολογιών στη θερινή ώρα, θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της Κυριακής της 27ης Μαρτίου, παρόλο που πέρυσι υπήρχε η πεποίθηση πως θα σταματήσουμε να ρυθμίζουμε τα ρολόγια μας ανάλογα με τη θερινή ή τη χειμερινή ώρα.

Κι αυτό γιατί οι σχετικές συζητήσεις της ΕΕ δεν οδήγησαν πουθενά.

Φέτος, η τελευταία Κυριακή του μήνα είναι στις 27 Μαρτίου 2022. Εκείνη την ημέρα οι δείκτες των ρολογιών θα πάνε μία ώρα μπροστά.

Συγκεκριμένα, όταν το ρολόι μας δείξει 03:00, θα το γυρίσουμε μία ώρα μπροστά, ώστε να δείξει 04:00.

Η επόμενη αλλαγή ώρας, θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο (του 2022) και ενδεχομένως και το Μάρτιο του 2023.