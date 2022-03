Life

“Το Πρωινό” - Φιλιππίδης: Θέλει να παραστεί στη δίκη τη Δευτέρα (βίντεο)

Οι τελευταίες εξελίξεις πριν την έναρξη της δίκης του ηθοποιού, την Δευτέρα. Τι συμβαίνει με την υγεία του.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της εκπομπής “Το Πρωινό”, ο ηθοποιός, θέλει να παραστεί στο δικαστήριο τη Δευτέρα και η κατάσταση της υγείας του είναι ελαφρώς βελτιωμένη, σύμφωνα με τον δικηγόρο του.

, ο Πέτρος Φιλιππίδης στην κατάθεση για τον βιασμό που κατηγορείται ανέφερε "εκείνη με καλούσε ακατάλληλες ώρες και μάλιστα με είχε φέρει σε δύσκολη θέση με τη γυναίκα μου στις διακοπές, εγώ ποτέ δεν την καλούσα ακατάλληλες ώρες, όπως ισχυρίζεται". Σύμφωνα τα όσα αναφέρθηκανστην κατάθεση για τον βιασμό που κατηγορείται ανέφερε "εκείνη με καλούσε ακατάλληλες ώρες και μάλιστα με είχε φέρει σε δύσκολη θέση με τη γυναίκα μου στις διακοπές, εγώ ποτέ δεν την καλούσα ακατάλληλες ώρες, όπως ισχυρίζεται".

Υπενθυμίζεται ότι η καταγγέλλουσα έχει καταθέσει ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης της επιτέθηκε σεξουαλικά τον Σεπτέμβριο του 2008 στο καμαρίνι του θεάτρου «Ήβη» και ενώ τον είχε επισκεφθεί στο πλαίσιο επαγγελματικού ραντεβού. Εκεί, ο ηθοποιός σύμφωνα με τη μαρτυρία της, προχώρησε σε ασελγείς πράξεις εναντίον της. Επιπρόσθετα, η ηθοποιός έχει καταθέσει ότι ο συνάδελφος της περίπου τρεις μήνες πριν τον βιασμό της στο θέατρο, την είχε καλέσει σε γραφείο θεατρικής εταιρείας και εκεί προσπάθησε για πρώτη φορά να έρθει σε σεξουαλική επαφή μαζί της, παρά τη θέλησή της.





Η σύζυγος του ηθοποιού, σχετικά με την καταγγέλλουσα, ανέφερε στην κατάθεσή της, πως "τη γνώρισε μέσω της μητέρας της που ήταν ηθοποιός και του Σπύρου Μπιμπίλα και πως εκείνη ξεκίνησε στις διακοπές του το 2008 να παίρνει επίμονα το σύζυγό της τηλέφωνο".

Μάλιστα, όταν εκείνη ρώτησε τον άντρα της γιατί καλεί η συγκεκριμένη κοπέλα της απάντησε ότι προφανώς λόγω της οικειότητας και της συνεργασίας.