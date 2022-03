Πολιτική

25η Μαρτίου - Μητσοτάκης: Γνωρίζω τις δυσκολίες, θα είμαι δίπλα σε κάθε Έλληνα

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου με φόντο την ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο στην Ουκρανία.



Στο ακανθώδες ζήτημα των ανατιμήσεων στην ενέργεια αναφέρεται στο μήνυμα του για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.



Ειδικότερα, ο κ. Μητσοτάκης αφού υπενθυμίζει τις έως τώρα παρεμβάσεις της κυβέρνησης χάριν της στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, διαβεβαιώνει πως θα είναι δίπλα σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα εξαντλώντας τα περιθώρια των δυνάμεων μας, όχι όμως και των δυνατοτήτων μας, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά.



Διευκρινίζει, πάντως, πως «κανένα δημόσιο ταμείο καμίας χώρας δεν μπορεί να καλύψει τις συνέπειες ενός παγκόσμιου σεισμού. Να τις περιορίσει μόνο μπορεί» και επισημαίνει: «Τα κοινά προβλήματα απαιτούν κοινές λύσεις. Κι ακριβώς γι' αυτό είμαι, εδώ, στη Σύνοδο Κορυφής. Για μία ενιαία ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου. Για το χτύπημα της διεθνούς κερδοσκοπίας. Και για μία από κοινού απάντηση στο ράλι των τιμών».

Ολόκληρο το μήνυμα του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Συμπατριώτες μου,

Οι Έλληνες σε κάθε γωνιά της γης γιορτάζουμε, σήμερα, την αφετηρία μιας πορείας διακοσίων ενός χρόνων αγώνα για την πρόοδο του έθνους. Αλλά και την αυγή του τρίτου αιώνα ανεξαρτησίας μας, που αντικρίζουμε με εμπιστοσύνη και αισιοδοξία.

Τιμούμε κάθε γενιά των προγόνων. Τους αγωνιστές του 1821, που μας πρόσφεραν ελευθερία και κράτος, σε μια ήπειρο όπου βασίλευε η απολυταρχία. Αλλά και τους διαδόχους τους. Αυτούς που μεγάλωσαν την πατρίδα και δούλεψαν σκληρά για την ευημερία της. Όλους τους Έλληνες, πριν από εμάς, που για δεκαετίες κράτησαν την πιο πολύτιμη σκυτάλη: την εντολή της ενότητας και της διαχρονικής προκοπής.

Φέτος υποδεχόμαστε την εθνική επέτειο με μόνη βεβαιότητα την αβεβαιότητα ενός πολέμου. Μιας φωτιάς που άναψε ξανά στην Ευρώπη βάφοντας με αίμα τα σύνορα και οδηγώντας εκατομμύρια στην προσφυγιά. Πρόκειται για μια γεωπολιτική κρίση που, μαζί με τις πόλεις της Ουκρανίας, βομβαρδίζει και τη διεθνή αγορά ενέργειας, πυροδοτώντας έτσι την ακρίβεια σε όλες τις χώρες και σε όλα τα προϊόντα.

Στη χώρα μας η νέα δοκιμασία ξεσπά πριν καλά-καλά τελειώσει η πανδημία. Κι ενώ έχουν προηγηθεί αλλεπάλληλες αμυντικές προκλήσεις, πότε στον Έβρο και πότε στο Αιγαίο. Σε μια στιγμή, μάλιστα, που η Ελλάδα άφηνε πίσω την καθήλωση κι έμπαινε σε τροχιά ευημερίας. Σε αυτήν πρέπει να μείνουμε! Επιστρατεύοντας τη δύναμη και την αντοχή μας. Ώστε και πάλι μία διεθνής περιπέτεια να γίνει μία εθνική νίκη.

Γνωρίζω καλά τις δυσκολίες που προκαλούν στο κάθε νοικοκυριό οι εισαγόμενες ανατιμήσεις. Γι΄αυτό και η κυβέρνηση υψώνει, ήδη, ένα πρώτο ανάχωμα απέναντί τους. Με επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος και εκπτώσεις στα καύσιμα. Ώστε να απορροφηθεί μέρος των αυξήσεων. Με τόνωση του εισοδήματος των πιο αδύναμων. Αλλά και με ειδικά μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις και τους αγρότες.

Δεν θα κρύψω όμως την αλήθεια: κανένα δημόσιο ταμείο καμίας χώρας δεν μπορεί να καλύψει τις συνέπειες ενός παγκόσμιου σεισμού. Να τις περιορίσει μόνο μπορεί. Τα κοινά προβλήματα απαιτούν κοινές λύσεις. Κι ακριβώς γι' αυτό είμαι, εδώ, στη Σύνοδο Κορυφής. Για μία ενιαία ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου. Για το χτύπημα της διεθνούς κερδοσκοπίας. Και για μία από κοινού απάντηση στο ράλι των τιμών.

Η αντίδραση της Ευρώπης δεν αργεί. Αλλά μέχρι τότε, ένα μόνο έχω να υποσχεθώ: ότι θα είμαι δίπλα σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα εξαντλώντας όλα τα περιθώρια των δυνάμεών μας. Χωρίς, ωστόσο, να εξαντλώ και τα περιθώρια των δυνατοτήτων μας. Γιατί η παροδική κρίση θα βρει το τέλος της. Ενώ η διαδρομή του τόπου πρέπει να είναι συνεχής και ανοδική. Και, κυρίως, σταθερή και ασφαλής.

Συμπολίτες μου,

Οι οικουμενικές ιδέες της εξέγερσης του '21 διασχίζουν σύνορα και αιώνες. Έτσι, ο πόθος για την ελευθερία του τότε, γίνεται αλληλεγγύη προς τους υπερασπιστές της Ουκρανίας σήμερα. Το όραμα των Ελλήνων για ένα σύγχρονο κράτος υψώνεται και πάλι ζωντανό στην Ευρώπη μπροστά στον αυταρχικό δεσποτισμό. Και τη θέση του παλαιού φιλελληνικού κινήματος, παίρνει τώρα ένα κύμα διεθνούς συμπαράταξης.

Πριν από 201 χρόνια, ξεκίνησε ένας αγώνας από λίγους, που πολλοί στον κόσμο δεν τον πίστεψαν. Και όμως πέτυχε! Τον αγώνα των δικών μας καιρών καλούμαστε να τον δώσουμε όλοι ενωμένοι. Είμαστε, άλλωστε, οπλισμένοι με τα διδάγματα που γέννησαν και το ελεύθερο κράτος μας: Με την εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας. Την ψύχραιμη διορατικότητα. Και τη διάθεση να κάνουμε εφαλτήριο το κάθε εμπόδιο.

Τιμούμε, λοιπόν, την 25η Μαρτίου, όπως το επιβάλλει η συγκυρία. Μετατρέποντας τον στοχασμό για το παρελθόν σε δυναμισμό για το παρόν και σε σχεδιασμό για το μέλλον. Για μια πατρίδα που έρχεται από πολύ μακριά και πορεύεται πολύ μακριά.

Χρόνια πολλά στην Ελλάδα και σε όλους τους Έλληνες, παντού στον κόσμο!»

Τηλεφωνική επικοινωνία με Ζελένσκι

Ο πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο κ. Ζελένσκι συνεχάρη τον πρωθυπουργό για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου, ενώ ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σύνδεση της Οδησσού με την ιστορία του Ελληνισμού και την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.



Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε πρόσκληση στον κ. Ζελένσκι να μιλήσει μέσω τηλεδιάσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων.

Η ημερομηνία της ομιλίας του κ. Ζελένσκι θα οριστεί το αμέσως επόμενο διάστημα δια της διπλωματικής οδού.