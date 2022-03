Κοινωνία

25η Μαρτίου: Μεγαλειώδης στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα (εικόνες)

Με λαμπρότητα οι εορταστικές εκδηλώσεις για την 201η επέτειο της εθνικής παλιγγενεσίας και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Με την άφιξη του έχοντος το γενικό πρόσταγμα διοικητή της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων Υποστράτηγου Σταύρου Παπασταθόπουλου και του επιτελείου που έλαβαν θέση απέναντι από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελαροπούλου ξεκίνησε η μεγαλειώδης στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα με την οποία κορυφώνονται οι εορταστικές εκδηλώσεις για την 201η επέτειο της εθνικής παλιγγενεσίας και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Την παρέλαση των μηχανοκίνητων και πεζοπόρων τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας άνοιξαν οι αδελφές νοσοκόμες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρου και ακολουθησε μεικτό τμημα διασωστών ενώ στον αττικό ουρανό έκανε την εμφάνιση του το θρυλικό αεροσκάφος Supermarine SPITFIRE MJ755 συνοδευόμενο από αεροσκάφος F-16.

Προηγουμένως η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή προς τιμήν των ηρωικών πεσόντων κατά τους αγώνες του Έθνους, έγινε ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου και στη συνέχεια η Πρόεδρος επιθεώρησε το μεικτό τιμητικό άγημα των τριών Όπλων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ακολούθως χαιρέτισε την παρευρισκόμενη πολιτική, θρησκευτική, δικαστική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας.

"Ο ηρωικός ξεσηκωμός των προγόνων μας στις 25 Μαρτίου 1821 οδήγησε, μετά από πολλούς αγώνες και θυσίες, στην αποτίναξη του τουρκικού ζυγού και στη δημιουργία του σύγχρονου Ελληνικού κράτους. Μιας χώρας ανεξάρτητης και δημοκρατικής, στον πυρήνα, εδώ και χρόνια, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επέτειος της Επανάστασης, την οποία τιμήσαμε με τη σημερινή παρέλαση, μας θυμίζει ότι τα έθνη καταλαμβάνουν τη θέση τους στον χάρτη της Ιστορίας με πίστη στις δικές τους δυνάμεις, ενότητα και πάθος για ελευθερία. Το παράδειγμα των αγωνιστών του ‘21 μας εμπνέει και μας εμψυχώνει στη διαρκή προάσπιση της εθνικής μας κυριαρχίας", δήλωσε η κ. Σακελλαροπούλου.





Νωρίτερα τελέσθηκε πανηγυρική δοξολογία στον μητροπολιτικό ναό Αθηνών παρουσία της πολιτειακής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου.

Με την έπαρση της ελληνικές σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, άνοιξε και επίσημα το πρωί στις 8:00, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για την 25η Μαρτίου.

Είχαν προηγηθεί οι 21 κανονιοβολισμοί στον Λυκαβηττό για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

