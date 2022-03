Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Ευχάριστες συναντήσεις και αποκαλύψεις το τριήμερο (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα, για όλα τα ζώδια.

Η Λίτσα Πατέρα στις προβλέψεις της στην εκπομπή "Το Πρωινό" ανέφερε πως "αυτό το τριήμερο θα υπάρχουν ευχάριστες συναντήσεις, αποκαλύψεις αλλά και έντονη ερωτική ζωή".

Η αστρολόγος τόνισε πως ο Απρίλιος θα ναι ένας καλύτερος μήνας, έρχονται ωραία πράγματα/

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»: