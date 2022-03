Συνταγές

Τηγανητός μπακαλιάρος με σκορδαλιά από τον Πέτρο Συρίγο (βίντεο)

Μία εύκολη συνταγή για πεντανόστιμο τηγανητό μπακαλιάρο με σκορδαλιά από τον Πέτρο Συρίγο

Τηγανητό μπακαλιάρο με κουρκούτι από μαγιά ετοίμασε την Τρίτη ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό».

Μία πεντανόστιμη συνταγή για αυτή την ξεχωριστή μέρα.

Υλικά

Τηγανητός μπακαλιάρος με κουρκούτι από μαγιά:

500 γρ φιλέτο από παστό μπακαλιάρο

100 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

Ηλιέλαιο για το τηγάνι

Για το κουρκούτι φανταστικό κουρκούτι για μπακαλιάρο:

700 ml νερό

1 φακελάκι ξηρή μαγιά

1 κ. γ. ζάχαρη

500 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μονό του

Εκτέλεση

Κόβουμε τον μπακαλιάρο σε 4 κομμάτια.

Ξαλμυρίζουμε τον μπακαλιάρο για τουλάχιστον 6 ώρες αλλάζοντας το νερό κάθε μια ώρα.

Σε ένα μπολ βάζουμε την μαγιά μαζί με τη ζάχαρη και 200 ml νερό, ανακατεύουμε και αφήνουμε για 45 λεπτά μέχρι να ενεργοποιηθεί η μαγιά και να αφρίσει.

Μετά βάζουμε το αλεύρι και σίγα σίγα βάζουμε και το υπόλοιπο νερό.

Το μείγμα μας πρέπει να είναι παχύρευστο.

Σκεπάζουμε με μεμβράνη και το αφήνουμε μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο (περίπου 1μιση ώρα).

Μετά το βάζουμε στο ψυγείο για 2 ώρες πριν το χρησιμοποιήσουμε.

Πρέπει να είναι το κουρκούτι κρύο και το λάδι καυτό για να μην τραβήξει λάδια το κουρκούτι.

Όταν το κουρκούτι είναι έτοιμο, περνάμε τα κομμάτια του μπακαλιάρου από το αλεύρι, βουτάμε στο κουρκούτι και τηγανίζουμε σε ηλιέλαιο στους 180ο C για 3 λεπτά από κάθε πλευρά και μέχρι να πάρουν ένα όμορφο χρυσαφί χρώμα.

Τα κομμάτια του μπακαλιαρου που τα περάσαμε από το κουρκούτι τα βαφτίζουμε στο ηλιέλαιο σίγα και δεν τα πετάμε από μακριά γιατί έτσι θα μας πιτσιλίσουν με το καυτό λαδί

Σερβίρουμε με σκορδαλιά.