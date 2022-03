Οικονομία

Μητσοτάκης για φυσικό αέριο: Πλαφόν ως απάντηση στους κερδοσκόπους

Τι είπε ο Πρωθυπουργός στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σχετικά με την πρόταση του για επιβολή πλαφόν στην χονδρική τιμή του καυσίμου.



Στη συζήτηση για την ενέργεια στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο πρωθυπουργός επανέλαβε την πρότασή του για την ανάγκη επιβολής πλαφόν στην τιμή του αερίου και αντιμετώπισης της μετακύλισης των τιμών του αερίου στην αγορά ηλεκτρισμού και στους καταναλωτές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, αναφέρθηκε και στη σημερινή ανακοίνωση των μεγάλων Ευρωπαίων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας που ζητούν από τους Ευρωπαίους ηγέτες να χτυπήσουν τη ρίζα του προβλήματος και να εξετάσουν πλαφόν στην τιμή χονδρικής του αερίου σε επίπεδο που θα προστατεύει πραγματικά τους Ευρωπαίους καταναλωτές.

«Πρέπει να στείλουμε μήνυμα σε όσους σπεκουλάρουν και έχουν κάνει περιουσίες», τόνισε ο πρωθυπουργός και επανέλαβε τη στήριξή του στην κοινή προμήθεια αερίου από την ΕΕ.