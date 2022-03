Κοινωνία

25η Μαρτίου: Με λαμπρότητα η Δοξολογία στην Μητρόπολη Αθηνών (εικόνες)

Παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαρόπουλου, τελέστηκε σήμερα από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο η καθιερωμένη Δοξολογία για την Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών.





Το παρών έδωσαν, ακόμη, ο μητροπολίτης Λαοδικείας Θεοδώρητος, διευθυντής του Γραφείου του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα, ο μητροπολίτης Γουινέας Γεώργιος, εκπρόσωπος του Πατριάρχη Αλεξανδρείας στην Αθήνα, ο αρχιμανδρίτης Ραφαήλ Γρίβας, έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα, ο αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου, επίσκοπος Ωρεών Φιλόθεος, ο οποίος εκπροσώπησε τον Αρχιεπίσκοπο στην παρέλαση, εκπρόσωποι άλλων δογμάτων και Εκκλησιών, βουλευτές, ο περιφερειάρχης Αττικής και ο δήμαρχος Αθηναίων, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, των Ενόπλων Δυνάμεων, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Τελετάρχης στη Δοξολογία ήταν ο πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών αρχιμανδρίτης Βαρνάβας Θεοχάρης.

«Χρόνια πολλά, καρποφόρα, με υγεία», ευχήθηκε σε όλους μετά το πέρας της Δοξολογίας ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.