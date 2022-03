Κοινωνία

Νεκρά παιδιά - Ρούλα Πισπιρίγκου: Το τρυφερό μήνυμα του συζύγου της

Μία ανάρτηση στην οποία μιλούσε με πολύ τρυφερά λόγια για τη σύζυγό του, Ρούλα Πισπιρίγκου είχε κάνει ο πατέρας των τριών κοριτσιών Μάνος Δασκαλάκης, την περίοδο που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, η 9χρονη Τζωρτζίνα.

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την υπόθεση του θανάτου των τριών παιδιών στην Πάτρα.

Ο Μάνος Δασκαλάκης έγραφε στην ανάρτησή του:

«Αν με ρωτούσαν ποτέ ποιος είναι ο αγαπημένος σου ήρωας, πάντα θα έχω να δείχνω αυτή τη φωτογραφία…. Γιατί εσείς οι δύο μαζί συμπληρώνετε όλους τους ήρωες του κόσμου… Χρόνια σου πολλά γυναικάρα μου όμορφη… Οσα και να μας συμβαίνουν στη ζωή μας, πάντα θέλω να βλέπω αυτό το χαμόγελο στα χείλη σου… Και πάντα θα σε θαυμάζω. Πολύχρονη… Χρόνια πολλά στην καλύτερη μαμά του κόσμου».

πηγή: flamis.gr