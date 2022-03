Πολιτισμός

Ρόδος - 25η Μαρτίου: Ο μικρός εύζωνας που έκλεψε τις εντυπώσεις (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο μικρός εύζωνας κρατώντας την ελληνική σημαία αντέδρασε με ιδιαίτερο ενθουσιασμό στις εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου.

Ο μικρός εύζωνας που έκλεψε τις εντυπώσεις στη Ρόδο

Με τη στολή του εύζωνα ντύθηκε ένα μικρό παιδί στη Ρόδο, που φαίνεται ότι έδειξε ιδιαίτερο ενθουσιασμό, περιμένοντας την παρέλαση της 25ης Μαρτίου.

Ο μικρός εύζωνας στην αρχή είχε πάνω του την ελληνική σημαία, την οποία στη συνέχεια κρατούσε τα χέρια του, κερδίζοντας το χειροκρότημα όσων βρίσκονταν στο σημείο, στο οποίο απάντησε με το δικό του χειροκρότημα.

?????????? Cuteness overload dressed up in #Greekpride!#Parade on the #Greekisland of #Rhodes. video by @estee__g pic.twitter.com/hQEyQl1DDE

— Greek Reporter (@GreekReporter) March 24, 2022

Μεγαλειώδης στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα Με την άφιξη του έχοντος το γενικό πρόσταγμα διοικητή της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων Υποστράτηγου Σταύρου Παπασταθόπουλου και του επιτελείου που έλαβαν θέση απέναντι από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελαροπούλου ξεκίνησε η μεγαλειώδης στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα με την οποία κορυφώνονται οι εορταστικές εκδηλώσεις για την 201η επέτειο της εθνικής παλιγγενεσίας και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Την παρέλαση των μηχανοκίνητων και πεζοπόρων τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας άνοιξαν οι αδελφές νοσοκόμες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρου και ακολουθησε μεικτό τμημα διασωστών ενώ στον αττικό ουρανό έκανε την εμφάνιση του το θρυλικό αεροσκάφος Supermarine SPITFIRE MJ755 συνοδευόμενο από αεροσκάφος F-16. των μηχανοκίνητων και πεζοπόρων τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας άνοιξαν οι αδελφές νοσοκόμες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρου και ακολουθησε μεικτό τμημα διασωστών ενώ στον αττικό ουρανό έκανε την εμφάνιση του το θρυλικό αεροσκάφος Supermarine SPITFIRE MJ755 συνοδευόμενο από αεροσκάφος F-16. Προηγουμένως η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή προς τιμήν των ηρωικών πεσόντων κατά τους αγώνες του Έθνους, έγινε ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου και στη συνέχεια η Πρόεδρος επιθεώρησε το μεικτό τιμητικό άγημα των τριών Όπλων των Ενόπλων Δυνάμεων.