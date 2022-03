Οικονομία

Αγρότες: κρατικές ενισχύσεις σε 6 + 1 προϊόντα

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκαν οι αποφάσεις για κρατικές ενισχύσεις, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Στην Εφημερίδας της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκαν οι αποφάσεις για την χορήγηση κρατικών ενισχύσεων σε 6+1 αγροτικά προϊόντα, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Οι εν λόγω ενισχύσεις αφορούν την επίσπορη-βιομηχανική πατάτα, τις Κλημεντίνες, τη λεβάντα, τα ξηρά σύκα, την επιτραπέζια ελιά (Κονσερβολιά και Χαλκιδικής) και τον καπνό.

Συγκεκριμένα:

Για τους παραγωγούς επίσπορης πατάτας η ενίσχυση ανέρχεται σε 205 ανά στρέμμα και για την βιομηχανική πατάτα 83,92 ευρώ ανά στρέμμα.

Για τους παραγωγούς Μανταρινιών ποικιλίας Κλημεντίνη σε 70 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας.

Για τους παραγωγούς Λεβάντας σε 57 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας.

Για τους παραγωγούς Σύκων προς αποξήρανση σε 67 ευρώ να στρέμμα καλλιέργειας.

Για τους παραγωγούς επιτραπέζιας Ελιάς σε 40 ευρώ ανά στρέμμα.

Για τους παραγωγούς καπνού σε 90 ευρώ ανά στρέμμα.