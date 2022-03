Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Μαριούπολη: Εκατόμβη νεκρών από το βομβαρδισμό του θεάτρου (εικόνες)

Εκατοντάδες νεκροί από το βομβαρδισμό του θεάτρου στη Μαριούπολη. Πληροφορίες για ομαδικούς τάφους.

Σε περίπου 300 μπορεί να ανέρχονται οι νεκροί στο θέατρο της Μαριούπολης, που βομβαρδίστηκε από τις ρωσικές αεροπορικές δυνάμεις στις 16 Μαρτίου, ενώ εκεί είχαν καταφύγει εκατοντάδες άνθρωποι, ανακοίνωσαν σήμερα οι δημοτικές αρχές της πόλης αυτής, επικαλούμενες αυτόπτες μάρτυρες.

"Αυτόπτες μάρτυρες έχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες περίπου 300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο θέατρο δράματος της Μαριούπολης έπειτα από βομβαρδισμό από ρωσικό αεροσκάφος. Ως το τέλος δεν θέλουμε να πιστέψουμε αυτήν την φρίκη. Ως το τέλος θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλος ο κόσμος είναι ασφαλής. Όμως οι μαρτυρίες αυτών που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο την ώρα αυτής της τρομοκρατικής πράξης λένε το αντίθετο", γράφουν οι δημοτικές αρχές της πόλης στον λογαριασμό τους στο Telegram.

Ο Πέτρο Αντριούστσενκο, σύμβουλος του δημάρχου της Μαριούπολης με τον οποίο επικοινώνησε το AFP, αρνήθηκε να σχολιάσει προς το παρόν την είδηση αυτή, προσθέτοντας ότι θα υπάρξουν "μάλλον περισσότερες πληροφορίες ως το βράδυ".

Το θέατρο αυτό στο κέντρο της Μαριούπολης υπέστη σοβαρές ζημιές από αεροπορικό πλήγμα στις 16 Μαρτίου.

Η είσοδος του θεάτρου, όπου είχαν καταφύγει εκατοντάδες άνθρωποι "κυρίως γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι", σύμφωνα με τις δημοτικές αρχές, είχε αποκλειστεί από τα συντρίμμια και οι επιχειρήσεις διάσωσης περιπλέκονταν από τους αδιάκοπους βομβαρδισμούς.

Η αρμόδια για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο ουκρανικό κοινοβούλιο Λουντμίλα Ντενίσοβα είχε δηλώσει στις 17 Μαρτίου ότι το καταφύγιο που βρίσκεται μέσα στο θέατρο είχε αντέξει στον βομβαρδισμό.

Πριν από μια εβδομάδα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι περισσότεροι από 130 άνθρωποι που βρίσκονταν στο κτίριο διασώθηκαν, αλλά ότι "εκατοντάδες" άλλοι παρέμεναν κάτω από τα ερείπια.

Η αμερικανική εταιρεία διαστημικών τεχνολογιών Maxar Technologies, η οποία εξειδικεύεται κυρίως στις δορυφορικές εικόνες, είχε δημοσιεύσει στις 16 Μαρτίου φωτογραφία του Θεάτρου Δράματος της Μαριούπολης, η οποία είχε ληφθεί δύο ημέρες νωρίτερα, σύμφωνα με την εταιρεία. Σύμφωνα με την φωτογραφία, στην οποία είχε πρόσβαση το AFP, η λέξη "παιδιά" είχε γραφτεί στο έδαφος, με τεράστια λευκά γράμματα και στα ρωσικά, μπροστά και πίσω από το κτίριο.

Περισσότεροι από 2.000 άμαχοι έχουν σκοτωθεί στην Μαριούπολη, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των δημοτικών της αρχών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο Ζελένσκι, περίπου 100.000 άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε αυτό το στρατηγικής σημασίας λιμάνι στην Αζοφική Θάλασσα που πολιορκείται από τις ρωσικές δυνάμεις.

ΟΗΕ: Αυξανόμενες πληροφορίες για ομαδικούς τάφους

Η επικεφαλής της αποστολής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ουκρανία δήλωσε σήμερα ότι οι παρατηρητές λαμβάνουν ολοένα και περισσότερες πληροφορίες για ομαδικούς τάφους στην Μαριούπολη, μεταξύ των οποίων για έναν που φαίνεται ότι έχει 200 σορούς.

"Λαμβάνουμε αυξανόμενες πληροφορίες για ομαδικούς τάφους που βρίσκονται εκεί", δήλωσε η Ματίλντα Μπόγκνερ σε δημοσιογράφους μέσω βιντεοσύνδεσης από την Ουκρανία, σημειώνοντας ότι κάποια από τα στοιχεία που έχουν προέρχονται από δορυφορικές εικόνες.

Η Μπόγκνερ σημείωσε ότι οι θάνατοι αμάχων στην Ουκρανία ξεπερνούν τους 1.035 και πρόσθεσε ότι η ομάδα του ΟΗΕ διεξάγει έρευνα για αυτό που φαίνεται να είναι αδιάκριτες επιθέσεις και από τις δύο πλευρές στην σύγκρουση.

